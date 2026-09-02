Los 4 ejercicios para definir hombros y el orden correcto para hacerlos

El orden de ejercicios para hombros que debes seguir para ver resultados reales. Si quieres hombros definidos, claro.

Los ejercicios para hombros necesitan orden. Si entrenas sin una estructura clara, solo estás perdiendo tiempo en el gimnasio. Cambiar la secuencia de tu rutina te dará ese empuje que te falta.

La rutina ideal para ganar fuerza y volumen en los hombros Para ver cambios reales debes tomar en cuenta la prioridad, el rendimiento y el estímulo directo en cada movimiento. La idea es exigir al músculo sin llegar al agotamiento antes de tiempo.

Vas a empezar la sesión con las elevaciones laterales haciendo 4 series de 12 a 15 repeticiones. Este primer paso activa los laterales cuando todavía tienes toda la energía limpia del día.

Luego pasa al press de hombros con mancuernas ajustando 4 series de 8 a 10 repeticiones. Es la parte dura del entrenamiento, donde aprovechas para cargar un poco más de peso sin perder postura.

Sigue la rutina con las elevaciones posteriores completando 3 series de 12 a 15 repeticiones. Con esto le das forma a la parte trasera, un detalle que casi todos olvidan al entrenar brazos.