Qué ver en Netflix: tres propuestas nuevas para ver en septiembre

Septiembre es un mes cargado de nuevas películas y series en Netflix . Muchas de las propuestas que la plataforma preparó para este mes ya se encuentran disponibles en el catálogo, listas para quienes quieran descubrir nuevas historias y maratonearlas.

Basada en la famosa novela homónima de Ángeles Mastretta, publicada en 1996, Mal de amores cuenta la historia de Emilia Sauri, una joven que vive en plena Revolución Mexicana y se destaca por ir contra los mandatos de la época mientras persigue su sueño de convertirse en médica.

La serie se estrenó el 2 de septiembre y cuenta con 7 capítulos dirigidos por Catalina Aguilar Mastretta, hija de la autora del libro. Además de abordar la lucha de su protagonista por alcanzar la independencia, la historia incorpora una trama romántica en la que Emilia queda atrapada en un triángulo amoroso entre su amor de la infancia y un médico.

Netflix también tiene propuestas para los amantes del terror psicológico. Entre ellas se encuentra Huye, conejo, huye, una película australiana protagonizada por Sarah Snook, reconocida por su papel en Succession, y dirigida por Daina Reid.

La trama gira en torno a Sarah, una médica que vive junto a su pequeña hija y acaba de perder a su padre, con quien la niña tenía una relación muy cercana. La situación se vuelve cada vez más inquietante cuando la pequeña encuentra un conejo blanco y comienza a asegurar que tiene recuerdos de otra vida.

Según cuenta la niña, alguna vez fue Alice, la hermana menor de Sarah que desapareció cuando ambas eran pequeñas. A partir de entonces, la protagonista comienza a enfrentarse a un pasado familiar que creía haber dejado atrás.

Una película australiana llena de misterio y terror. Foto: Archivo

Fito Páez: el mundo cabe en una canción: un documental sobre su vida

Después del éxito de El amor después del amor, la miniserie ficcional sobre el músico argentino, Netflix estrenó Fito Páez: el mundo cabe en una canción, un documental que permite conocer con mayor profundidad la vida, obra y universo creativo del cantante rosarino.

La producción recorre diferentes aspectos de la trayectoria de Fito Páez y se presenta como una nueva oportunidad para acercarse a la historia de uno de los músicos más reconocidos de la Argentina.