La nueva película de suspenso que todos están viendo en Netflix

Netflix estrenó una película de suspenso protagonizada por Robert De Niro: una desaparición, un antiguo asesino y un padre que deberá enfrentar su pasado.

Netflix sumó a su catálogo una nueva película de suspenso con una historia marcada por una desaparición y un vínculo familiar complicado. Se trata de Susurran tu nombre, título original The Whisper Man, una producción estadounidense estrenada el 28 de agosto de 2026. La película está dirigida por James Ashcroft y está basada en la novela homónima de Alex North.

La historia sigue a Tom Kennedy, un novelista que quedó viudo y se muda junto a su hijo pequeño, Jake, al pueblo de Garretton. La tranquilidad del lugar cambia cuando la policía investiga el secuestro de un niño que podría estar relacionado con un conocido asesino serial. Cuando Jake también desaparece, Tom queda involucrado directamente en la investigación.

Netflix estrenó la película el 28 de agosto Para encontrar a su hijo, Tom debe recurrir a su padre, Peter Willis, un detective retirado. Él fue quien años atrás logró capturar al asesino relacionado con el caso. Sin embargo, padre e hijo llevan tiempo distanciados. La desaparición de Jake los obliga a trabajar juntos y a enfrentarse con una historia que parecía haber quedado en el pasado.

La producción está protagonizada por Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott. El reparto se completa con Michael Keaton, Hamish Linklater, Owen Teague, John Carroll Lynch, Acston Luca Porto y Will Brill, entre otros.

La película tiene una duración de 114 minutos. Fue producida por AGBO y distribuida por Netflix. Con una historia centrada en una desaparición, un antiguo caso criminal y una relación familiar marcada por la distancia, Susurran tu nombre propone un thriller que combina investigación y tensión. ¡Prepara el pochoclo para disfrutar de esta película de suspenso y crimen que combina elementos de misterio y drama!