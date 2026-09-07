Así fue el día que Natalia Oreiro visitó la tumba de Gilda

Antes de comenzar el rodaje de la película sobre Gilda, Natalia Oreiro visitó la tumba de la cantante para pedirle permiso para interpretarla en el cine.

Natalia Oreiro fue la actriz elegida para interpretar a Gilda en Gilda, no me arrepiento de este amor, la película dirigida por Lorena Muñoz y estrenada en 2016. Antes de comenzar el rodaje, la artista uruguaya quiso tener un gesto especial con la cantante tropical, a quien siempre había respetado.

Un día antes de que empezaran las grabaciones, Oreiro fue hasta el cementerio de la Chacarita, donde descansan los restos de Gilda. La actriz llegó sola y llevó un ramo de flores que compró cerca de la entrada. Su intención era acercarse hasta el nicho de Miriam Alejandra Bianchi.

Frente a la tumba, Oreiro decidió pedirle permiso para interpretarla en el cine. “Le fui a pedir permiso" reconoció en una nota con Perfil. "Fue muy fuerte ver que no sólo estaba la tumba de ella sino también la de su hija y la de su madre, que también fallecieron en el accidente. Lloré muchísimo”, señaló.

La actriz se tomó muy en serio la preparación para el personaje. Para reconstruir la historia de la cantante investigó distintos aspectos de su vida. Incluso viajó hasta el santuario de Gilda, ubicado a la vera del kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, donde ocurrió el accidente que terminó con la vida de la artista aquél 7 de septiembre de 1996.

Natalia Oreiro y Gilda Gilda falleció en un accidente automovilístico hace 30 años Oreiro también habló sobre la relación entre la fe y la figura de Gilda. La actriz explicó que no considera que las personas o las entidades puedan hacer milagros. En cambio, sostuvo que la fe de la gente y el lugar donde decide depositarla sí pueden producir ese efecto. También destacó que Gilda nunca se atribuyó el poder de curar.