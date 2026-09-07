Cómo era la personalidad de Gilda según su signo del zodíaco

A 30 años de su muerte, la música de Gilda sigue presente y mantiene vivo el recuerdo de una cantante que logró trascender la cumbia. Así era su personalidad.

Hoy, 7 de septiembre, se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, una de las artistas más recordadas de la música tropical argentina. Su verdadero nombre era Miriam Alejandra Bianchi y tenía 34 años cuando murió en un accidente ocurrido en la Ruta Nacional 12, en Entre Ríos. Viajaba hacia Chajarí, donde tenía previsto presentarse.

Antes de dedicarse a la música, Gilda había sido maestra jardinera. Su ingreso al ambiente tropical se produjo en los primeros años de la década de 1990. En poco tiempo logró construir una carrera propia y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del género. Canciones como “No me arrepiento de este amor”, “Corazón valiente”, “Fuiste” y “Paisaje” quedaron entre sus temas más recordados.

La tragedia ocurrió el 7 de septiembre de 1996, cuando el micro en el que viajaba chocó contra un camión a la altura del kilómetro 129 de la Ruta 12. En el accidente también murieron su hija Mariel, su madre, tres integrantes de su banda y el conductor del vehículo. Su muerte interrumpió una carrera que todavía estaba en crecimiento.

Sin embargo, la historia de Gilda continuó después de aquella tragedia. Sus canciones atravesaron generaciones y su figura se convirtió en un símbolo de la cultura popular argentina. En el lugar del accidente, además, se levantó un santuario que todavía recibe a seguidores.

Gilda: Myriam Alejandra Bianchi Scioli era su nombre real Cómo era Gilda de acuerdo a su signo del zodíaco Ella había nacido el 11 de octubre de 1961 y era de Libra, un signo de aire que busca constantemente el equilibrio y la armonía en todas las áreas de su vida. Su capacidad para ver ambos lados de una situación lo convierte en un excelente mediador, siempre dispuesto a crear un ambiente pacífico. Es un amante de la belleza y el arte, y su sentido estético es inigualable.