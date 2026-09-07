Gilda: la historia detrás de "No me arrepiento de este amor", su gran éxito

La historia de Gilda detrás de “No me arrepiento de este amor”, la canción que se convirtió en un clásico de la cumbia argentina.

Gilda, cuyo verdadero nombre era Miriam Alejandra Bianchi, murió hace 30 años, pero su música continúa presente en la cultura popular argentina. Entre sus canciones, No me arrepiento de este amor ocupa un lugar especial. El tema se convirtió en uno de los mayores éxitos de la cantante y quedó asociado para siempre con su historia.

Bianchi había nacido el 11 de octubre de 1961 en Buenos Aires. Antes de dedicarse a la música, trabajó como maestra jardinera. Su llegada al ambiente tropical ocurrió en la adultez, cuando respondió a una búsqueda para integrar una banda. A partir de ese momento comenzó una carrera que la llevaría a convertirse en una de las figuras de la cumbia argentina.

No me arrepiento de este amor fue grabada en 1994 y formó parte de Pasito a pasito con… Gilda, su tercer disco. La canción quedó relacionada con una ruptura de pareja y también con la decisión de abandonar la docencia para dedicarse por completo a la música. Por eso, con el paso del tiempo, el título adquirió un significado especial dentro de la historia de la artista.

Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda. La historia detrás del éxito de Gilda Una de las versiones sobre el origen de la canción fue contada por Juan Carlos “Toti” Giménez, músico, productor y expareja de Gilda. Según su testimonio, el tema fue compuesto únicamente por la cantante y estaba dedicado a él. También explicó que ambos compartían parte del trabajo de producción, aunque Gilda decidió no incluirlo como coautor de esta canción.

La grabación tuvo además una particularidad. El productor José “El Cholo” Olaya no estaba convencido de sumar el tema al repertorio. La canción se registró mientras él se encontraba en Perú. Gilda, además, estaba resfriada durante la sesión y en uno de los pasajes el teclado ayudó a reforzar su voz.