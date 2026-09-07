Así es la casa de Guillermina Valdés: ambientes simples y naturales

No hay colores estridentes ni muebles que busquen quedarse con toda la atención. En los rincones de su casa que Guillermina Valdés fue mostrando en redes sociales predominan los tonos claros, la madera y las plantas. Esa combinación se repite, con pequeñas variaciones, tanto adentro como en los espacios al aire libre.

La decoración mantiene una línea sencilla. Las paredes blancas sirven como fondo y ayudan a aprovechar la luz que entra por los ventanales. Sobre esa base aparecen muebles de madera, textiles en colores cálidos y algunos objetos personales. No son demasiados. Hay libros, piezas de cerámica y recuerdos distribuidos sin sobrecargar los ambientes. Las plantas, presentes en varios sectores, rompen con la uniformidad de los tonos neutros.

El living es uno de los espacios que más apareció en las publicaciones de Valdés. Allí se destaca un sofá grande, de color claro, acompañado por una alfombra y mesas bajas. La distribución deja zonas de paso amplias y evita llenar cada rincón con un mueble. Más que un ambiente armado únicamente para recibir visitas, se muestra como un lugar de uso diario.

Allí puede descansar, reunirse con sus hijos o trabajar con otras personas sin que el espacio pierda su carácter familiar. Los ventanales también tienen un papel importante: aportan claridad durante el día y conectan visualmente el interior con la vegetación exterior.

El comedor conserva buena parte de los materiales y tonalidades del living. La cercanía entre ambos sectores, sumada a la ausencia de divisiones fuertes, hace que funcionen como una zona común. La madera vuelve a aparecer y los colores tierra mantienen la continuidad. En el dormitorio, en cambio, hay un elemento que sobresale frente al resto: una reproducción de “El beso”, la reconocida obra del pintor austríaco Gustav Klimt. El cuadro suma dorados y colores más intensos dentro de una habitación en la que predominan los tonos suaves.

La misma idea se traslada a los espacios exteriores. En las imágenes puede verse una pileta rodeada de vegetación, piedras y algunos elementos de inspiración budista. Tampoco allí hay una gran acumulación de muebles o adornos. El sector parece pensado para descansar y quedar apartado del movimiento cotidiano de la casa. El verde de las plantas y el agua ocupan buena parte de la escena, mientras que la decoración queda en un segundo plano.

Madera, plantas y objetos elegidos sin excesos

Aunque cada ambiente cumple una función distinta, hay recursos que se repiten. La madera aporta calidez; las paredes blancas mejoran la luminosidad y los textiles suavizan las líneas de los muebles. Las plantas terminan de unir el interior con las áreas abiertas. Guillermina Valdés no mostró todos los sectores de la propiedad ni realizó una presentación formal de su casa: fueron apariciones parciales en distintas publicaciones de su cuenta de Instagram.

Esos registros alcanzan, sin embargo, para reconocer una preferencia clara. La modelo eligió pocos colores y evitó llenar los ambientes con piezas llamativas. El foco está puesto en la comodidad y en espacios que puedan usarse de distintas maneras. El living resume esa búsqueda: es amplio, luminoso y tiene los elementos necesarios para convertirse tanto en un lugar de descanso como en un punto de reunión familiar.