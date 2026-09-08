Septiembre es el mes ideal para plantar este árbol frutal que necesita poco riego y resiste la sequía
Además de su resistencia a la sequía y escaso riego, la higuera necesita al menos seis horas de sol directo y una distancia prudencial de otras construcciones para un desarrollo óptimo de sus ramas.
La primavera se acerca y es el momento perfecto para renovar las plantas del jardín. Una de las opciones más fáciles de cuidar y que más adornan el hogar, pero que a menudo es olvidada, es la higuera.
Septiembre es el mejor mes para plantarla porque no corre riesgo de daño por heladas. Para ella, la luz diaria es fundamental ya que necesita al menos 6 horas de sol directo por día. Pero también requiere una separación de 5 a 6 metros respecto a otros árboles o construcciones para desarrollar sus ramas.
La higuera crece a gusto con un riego moderado y soporta muy bien las sequías. Para los principiantes es una de las mejores opciones porque suelen olvidar regar sus plantas. Además, durante el invierno requiere muy poco riego porque el exceso de humedad pudre sus raíces.
La poda del árbol: paso fundamental para que produzca frutos
Cuando el árbol crezca, que también puede hacerlo en una maceta, es esencial realizar una poda durante el invierno, cuando se encuentra en reposo. El procedimiento es sencillo y consiste en cortar las ramas secas, enfermas o los chupones (brotes) para mantener la forma deseada.
Si vas a tener tu higuera en el interior de la casa durante el invierno, conviene aclimatarla antes de colocarla a pleno sol. Esto consiste en exponerla gradualmente a la luz, a temperaturas más frías y al viento. Si hay un lugar sombreado, la adaptación será mucho mejor.