El árbol que todos quieren tener en verano: da una sombra espectacular y necesita muy poco riego
Ideal para climas cambiantes, el Árbol de seda requiere poco riego y sus raíces no son agresivas, siendo perfecto para jardines pequeños.
Con la llegada de las altas temperaturas aumenta el deseo de disfrutar de espacios verdes y floridos en casa. Entre tantas opciones de plantas y especies para sumar al jardín, existe una alternativa que destaca por su belleza y practicidad: el Árbol de seda, conocido científicamente como Albizia julibrissin y popularmente como Acacia de Constantinopla o Acacia persa.
Este ejemplar destaca por alcanzar varios metros de altura y desarrollar una copa amplia, liviana y extendida con forma de parasol. Esta proyecta una sombra fresca y tamizada, ideal para ubicar sobre zonas de descanso o cerca de la piscina, ya que atenúa las altas temperaturas sin tapar por completo la luz solar.
Los aspectos más llamativos de la Albizia julibrissin se aprecian durante su floración, ya que produce pompones rosados de aroma dulce e intenso, formados por delgados estambres que simulan finos hilos de seda pura. Además, sus hojas son plumosas, similares a las de un helecho, y poseen la peculiaridad de plegarse o "dormirse" al llegar la noche o durante los días muy nublados.
Cómo cuidar al árbol
Además de su valor ornamental, el árbol de seda es uno de los más fáciles de mantener debido a su alta adaptabilidad a climas cambiantes. Soporta sequías prolongadas; una vez que el árbol está establecido, requiere muy poco riego. También tolera calores intensos durante el verano y soporta heladas de hasta -8 °C en invierno.
Y a diferencia de otros árboles de rápido crecimiento, sus raíces son poco agresivas. Esto lo convierte en una opción muy segura para jardines medianos, patios o veredas, sin el peligro de que rompa tuberías o levante las veredas.