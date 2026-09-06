Primavera en el balcón: 5 flores ideales para llenar de color las macetas en septiembre

Con la llegada de septiembre y el aumento de las temperaturas es el momento ideal para embellecer el balcón con flores que requieren sol directo.

Con la llegada de septiembre y los días más cálidos, es el momento ideal para renovar el jardín, la terraza o el balcón. Seleccionar las plantas adecuadas según la luz y los cuidados que requiere cada espacio garantiza flores vistosas durante toda la temporada.

Flores para transformar espacios Las petunias se destacan por su floración tupida y variada. Son perfectas para jardineras o macetas colgantes debido a su crecimiento rastrero. Requieren sol directo (mínimo 4 a 5 horas diarias) y un riego moderado que conserve la tierra húmeda sin encharcar.

En cambio, las caléndulas aportan tonos cálidos como el amarillo y el naranja. Resultan muy útiles en jardines y huertas urbanas, ya que atraen polinizadores y alejan plagas de forma natural. Se adaptan al sol pleno o a la media sombra luminosa, resisten lapsos breves de sequía y exigen macetas con excelente drenaje.

La caléndula tiene una flor que estalla en primavera. Fuente: Shutterstock. Otra opción son las zinnias que sobresalen por sus flores vistosas de textura similar al papel y su amplia variedad de colores. Exigen abundante radiación solar directa para mantener tallos firmes. Para evitar la aparición de hongos, se debe regar directamente sobre la tierra sin mojar las hojas. Las variedades enanas son perfectas para balcones pequeños.

También recomiendan las alegrías del hogar, una alternativa idónea para balcones con poca luz solar. Prosperan en ambientes de sombra o semisombra muy iluminados, ya que el sol directo quema su follaje. Piden riegos frecuentes para conservar el suelo fresco, garantizando siempre un buen escurrimiento.