Primavera entre flores y copas: Las Heras prepara una celebración inédita

La llegada de la primavera tendrá este año una celebración diferente en Mendoza. Durante dos jornadas, las flores, el vino, la gastronomía y la música compartirán un mismo escenario en una propuesta destinada a productores, emprendedores, especialistas y familias.

El Primer Festival de las Flores y el Vino se realizará el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, de 12 a 19, en el Parque de la Familia de Las Heras, ubicado en la intersección de Boulogne Sur Mer y Almirante Brown. La entrada será libre y gratuita.

El encuentro buscará mostrar dos actividades estrechamente relacionadas con el territorio mendocino, aunque pocas veces reunidas dentro de un mismo acontecimiento. Por un lado, la vitivinicultura, uno de los grandes símbolos productivos y turísticos de la provincia; por el otro, la floricultura, el viverismo y el paisajismo, sectores que también generan empleo, conocimiento y oportunidades comerciales.

Durante el fin de semana, el Parque de la Familia se transformará en un espacio de exposición, aprendizaje y entretenimiento. Productores y viveristas presentarán plantas, flores de corte y diferentes propuestas relacionadas con la jardinería y el diseño floral.

El público podrá recorrer los puestos, adquirir ejemplares y conversar directamente con quienes trabajan en su cultivo. También se desarrollarán charlas técnicas y talleres pensados para acercar conocimientos sobre el cuidado de las plantas, el paisajismo y la importancia de incorporar espacios verdes en hogares y ciudades.

La presencia de bodegas sumará degustaciones y actividades vinculadas con la cultura vitivinícola. A esto se agregarán alternativas gastronómicas, food trucks y una feria integrada por artesanos y emprendimientos locales.

La intención es que el festival no quede limitado a una exposición comercial. El programa combinará la venta de productos con espacios formativos, espectáculos y actividades recreativas para los más chicos, de modo que la visita pueda convertirse en un paseo familiar de varias horas.

La propuesta también permitirá conocer el trabajo que existe detrás de cada planta, ramo o botella. Tanto la floricultura como la vitivinicultura dependen de los ciclos naturales, el uso responsable del agua, la adaptación al clima y una cadena de tareas que comienza mucho antes de que el producto llegue al consumidor.

Música y danzas para celebrar la primavera

Los espectáculos comenzarán el sábado 19 a las 17. Una de las artistas convocadas será Irinna, cantante oriunda de El Algarrobal que llevará al escenario una propuesta atravesada por los ritmos urbanos. La programación continuará con la banda mendocina de rock Inmorales.

El domingo 20, la música popular y las danzas tradicionales tendrán un lugar central con la presentación del Ballet General San Martín. El elenco desplegará un repertorio ligado al folclore y a las expresiones culturales argentinas para acompañar la segunda jornada.

De este modo, la programación artística funcionará como un puente entre las distintas identidades que confluyen en el festival: la ruralidad, el trabajo de los productores, la cultura del vino y las manifestaciones contemporáneas de la música mendocina.

Un encuentro con productores y emprendedores mendocinos

Uno de los objetivos del festival será impulsar el consumo de producción local y promover nuevos vínculos entre viveristas, floricultores, bodegas, artesanos, emprendedores e instituciones vinculadas con estas actividades.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Las Heras, con la participación del INTA, Bodegas de Argentina, la Mesa de Floricultura de Mendoza, la Facultad de Ciencias Agrarias, la Asociación de Viveristas y diferentes entidades relacionadas con la producción de flores y plantas.

El encuentro también intentará poner en discusión el valor de la jardinería y el paisajismo más allá de su dimensión decorativa. La presencia de vegetación puede contribuir al bienestar, mejorar los espacios urbanos y favorecer una relación más cercana con el ambiente.

Cómo participar de la acción solidaria

Además del acceso gratuito, el festival incorporará una iniciativa solidaria. Quienes asistan podrán llevar alimentos no perecederos que serán entregados al Banco de Alimentos Mendoza. La colaboración será voluntaria y no constituirá una condición para ingresar. La propuesta busca aprovechar la convocatoria para acompañar el trabajo que la organización desarrolla con instituciones y familias de la provincia.