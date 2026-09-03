Primavera sin mosquitos: las plantas que los alejan de tu hogar

Si ubicas estas plantas en patios y terrazas, disfrutarás de la primavera sin picaduras ni molestias.

Llegó el calor. Con el aumento de la temperatura en primavera los mosquitos invaden la casa. La solución más natural consiste en convertir tus ventanas y jardín o patio en un escudo con plantas para espantarlos.

Protege tu hogar de las picaduras de mosquitos La citronela encabeza la lista por su intenso aroma cítrico que desorienta por completo al mosquito Aedes. Si la colocas en macetas cerca de los accesos principales de la vivienda, bloquearás la entrada de estos molestos visitantes. Además, requiere pocos cuidados diarios y le encanta recibir luz solar durante toda la mañana.

Citronela, el mejor repelente. Foto: Fuente: Shutterstock Por su parte, la lavanda ofrece un perfume delicioso para los humanos pero insoportable para los mosquitos. Sus aceites esenciales alejan a los bichos voladores mientras aportan un toque de color único a tu balcón. Pon varias macetas junto a las ventanas del dormitorio para dormir tranquilo sin escuchar ese molesto zumbido.

Jardín con lavandas. Foto: Pixabay - pixabay.com La albahaca y la hierba luisa son aliadas perfectas para mantener limpia la cocina y el comedor. Su aroma fresco repele insectos de forma directa mientras aporta hojas frescas para tus comidas familiares. Solo debes asegurar que reciban buena luz y mantener el suelo ligeramente húmedo para potenciar su efecto protector.