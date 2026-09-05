La Fiesta de la Primavera en Carlos Paz ya tiene grilla confirmada: será gratuita y sin alcohol

Villa Carlos Paz ya tiene todo listo para una nueva edición de su tradicional Fiesta de la Primavera , un evento que vuelve a apostar por una celebración masiva sin expendio ni consumo de alcohol y con entrada libre y gratuita, como viene celebrándose hace 31 ediciones.

La presentación oficial de la Primavera Sin Alcohol 2026 se realizó este viernes en la Sala de Acuerdos del Municipio, donde se dio a conocer parte de la grilla artística y las principales características del festejo.

La jornada central será el domingo 20 de septiembre, en el Parque de Asistencia, junto al lago San Roque. El escenario tendrá como principales protagonistas a DesaKTa2, Kapanga y Los Tipitos, además de las presentaciones de SER y La Banda de Grillo.

La propuesta busca repetir el formato que convirtió a la Primavera de Carlos Paz en uno de los principales encuentros juveniles del país: música en vivo, actividades deportivas, culturales y recreativas, y un amplio operativo de seguridad y prevención.

La celebración no se limitará al domingo. Durante el viernes y el sábado por la noche, distintas discotecas y boliches de la ciudad organizarán fiestas temáticas para acompañar la llegada de miles de jóvenes.

Desde el Municipio señalaron que se trabaja junto al sector privado para generar un fin de semana turístico con propuestas y promociones en hotelería y gastronomía.

El predio del Parque de Asistencia contará además con espacios sanitarios, puestos de asistencia y dispositivos destinados a acompañar y cuidar a los jóvenes durante la jornada central.

La programación también incluirá propuestas deportivas, culturales y recreativas coordinadas por distintas áreas municipales.

Una fiesta con más de tres décadas de historia

La edición 2026 llega apenas un año después de que Villa Carlos Paz celebrara las 30 ediciones de “La Primavera de Todos”, una marca que en 2025 fue presentada como parte de la identidad de la ciudad.

En aquella oportunidad, el Municipio había destacado el carácter gratuito y sin alcohol de la celebración durante cada una de sus ediciones y el trabajo conjunto entre las autoridades, las fuerzas de seguridad, el sector privado y distintos organismos para sostener un evento de estas características.

Con el paso de los años, el modelo se convirtió en una de las principales características de la Primavera carlospacense y en una propuesta que busca diferenciarse de otros festejos juveniles masivos.

Así, Villa Carlos Paz se prepara para recibir nuevamente a miles de jóvenes en una celebración que tendrá como eje la música y el entretenimiento, pero que mantiene como sello distintivo una premisa que acompaña a la fiesta desde hace años: Primavera sin alcohol y con entrada gratuita.