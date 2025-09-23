Con récord de público, San Rafael celebró el comienzo de la primavera

Una multitud de sanrafaelinos y turistas de diferentes puntos de Mendoza y provincias vecinas, disfrutaron de “Primavera en el Parque”, el tradicional evento con que San Rafael le da la bienvenida a la estación más colorida del año.

Miles y miles de grupos sociales coparon el parque Hipólito Yrigoyen desde muy temprano, donde la actividad en el escenario comenzó a las 3 de la tarde y se extendió hasta la medianoche.

La grilla de artistas locales cumplió con creces la previa de la noche primaveral, dando lugar más tarde a “El Zar”, la banda indie que está en boca de todos. Más tarde, los dj´s “Parecidos” le pusieron ritmo y color a la noche y fueron la antesala del cierre estelar: Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos, quienes con su cuarteto pusieron el broche de oro a un día que quedará en el recuerdo de todos los asistentes.

El intendente Omar Félix, presente en el evento, destacó la importancia de este tipo de encuentros y afirmó que “hoy miles y miles de chicos, adultos y adultos mayores coincidieron en un mismo parque para celebrar, tener un rato de distensión y disfrutar, a partir de la música, de un día diferente”.

Primavera san rafael (2)

Asimismo, Félix puso énfasis en las consecuencias económicas de este tipo de acontecimientos: “hoy hubo cientos de emprendedores que vendieron todos sus productos, se quedaron sin stock en las decenas y decenas de puestos ubicados alrededor del parque. Eso también es para destacar, las oportunidades que generan estos eventos”.