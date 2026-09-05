Anunciaron a los artistas mendocinos que participarán del festival Mood Primavera 2026

Este viernes se realizó la presentación oficial de una nueva edición del festival que celebrará la llegada de la primavera en Mendoza.

El festival Mood Primavera 2026 fue presentado oficialmente este viernes. En una conferencia de prensa en la que se brindaron todos los detalles importantes del evento que este año celebrará su segunda edición, el festival quedó formalmente inaugurado.

La cita será el domingo 20 de septiembre desde las 16 en el Predio de la Virgen, Guaymallén. La entrada será libre y gratuita y se ofrecerán múltiples actividades para disfrutar al aire libre. Desde puestos de emprendedores hasta foodtrucks, la nueva edición está destinada a públicos de todas las edades.

El Festival Mood Primavera 2026 fue presentado en una conferencia de prensa en una pizzería ubicada en Guaymallén. Cultura Mendoza Las bandas mendocinas serán las grandes protagonistas de esta edición: en esta oportunidad participarán SETAS, Néctar 02, Toby Deltin y Alejo Kia.

Además, Pasado Verde presentará su show sinfónico junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. El pasado fin de semana la banda estrenó el espectáculo en el Teatro Independencia con dos funciones que revelaron una gran aceptación en el público local. Ahora, quienes no tuvieron la oportunidad de asistir podrán verlo de forma gratuita en el festival.

La segunda edición de un festival que busca consolidarse En septiembre del 2025 se presentó por primera vez este festival, que contó con la participación de alrededor de 25 mil personas que coparon el Predio de la Virgen. Además, la propuesta musical convocó a un público joven que se reunió para disfrutar del show que, en aquella ocasión, contó con la participación de bandas mendocinas de gran renombre como Gauchito Club, La Skandalosa Tripulación, Pasado Verde y Spaghetti Western.