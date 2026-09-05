La nieve se hace presente en Mendoza: el pronóstico para este sábado por la tarde

Este sábado 5 de septiembre, diferentes lugares de Mendoza se sorprendieron con la llegada de nieve y aguanieve luego de haber transitado jornadas primaverales durante la semana e incluso días de viento Zonda. El frío se mantendrá a lo largo de toda la jornada.

Zonas de San Carlos, Tupungato y Luján de Cuyo se vieron sorprendidas por precipitaciones níveas, mientras que en algunos sectores de El Challao y el pedemonte se reportó la presencia de aguanieve.

Durante la tarde, el Parque General San Martín será el escenario de dos importantes eventos deportivos: el enfrentamiento entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors y el partido de Los Pumas recibiendo a los Wallabies.

Se espera que durante la tarde el clima se mantenga frío, con una fuerte presencia de viento sur en toda la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado una advertencia por nevadas este sábado a través de su Sistema de Alerta Temprana.

A su vez, el SMN emitió un alerta amarilla por vientos fuertes en San Rafael, General Alvear, este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este sábado en Mendoza.

Según informaron, se prevén vientos del sector sur con velocidades de 30 km/h, los cuales abarcarán a toda la provincia hasta las 22 hs. Finalmente, señalaron que la máxima esperada para hoy oscilará entre los 8° y los 9°, mientras que la mínima llegaría a 4° y a 0° en Malargüe.