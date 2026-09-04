El SMN anticipa nieve en el llano: cuáles serían las zonas de Mendoza afectadas y cuándo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para el fin de semana por nevadas en varias zonas de la provincia.
Mientras Mendoza se prepara para el ingreso de un frente frío este sábado 5 de septiembre, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticiparon la posibilidad de que nieve en el llano durante la jornada.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN emitió una advertencia por nevadas en zonas del este (Junín y Rivadavia), el Valle de Uco (San Carlos, Tupungato y Tunuyán) e incluso algunas zonas de Luján.
“El área será afectada por nevadas. La nieve acumulada puede alcanzar entre 5 y 15 centímetros con los mayores valores hacia el oeste de la región. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada o lluvia”, señalaron.
Qué dice el pronóstico local
Desde Contingencias Climáticas no hay confirmación sobre la probabilidad de que nieve durante el fin de semana en Mendoza. Si bien se anticipa un sábado “mayormente nublado y frío”, solo se habla de “precipitaciones aisladas”.
Según se detalla, “se esperan precipitaciones débiles en el Valle de Uco y Malargüe, principalmente desde el mediodía. A partir de las 17:00 también se esperan precipitaciones débiles en el oeste del Gran Mendoza”.