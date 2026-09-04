El SMN anticipa nieve en el llano: cuáles serían las zonas de Mendoza afectadas y cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para el fin de semana por nevadas en varias zonas de la provincia.

Mientras Mendoza se prepara para el ingreso de un frente frío este sábado 5 de septiembre, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticiparon la posibilidad de que nieve en el llano durante la jornada.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN emitió una advertencia por nevadas en zonas del este (Junín y Rivadavia), el Valle de Uco (San Carlos, Tupungato y Tunuyán) e incluso algunas zonas de Luján.

“El área será afectada por nevadas. La nieve acumulada puede alcanzar entre 5 y 15 centímetros con los mayores valores hacia el oeste de la región. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada o lluvia”, señalaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este sábado en Mendoza. Qué dice el pronóstico local Desde Contingencias Climáticas no hay confirmación sobre la probabilidad de que nieve durante el fin de semana en Mendoza. Si bien se anticipa un sábado “mayormente nublado y frío”, solo se habla de “precipitaciones aisladas”.