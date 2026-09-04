Jornada movida en Mendoza: cuatro sismos fueron percibidos este jueves y uno fue de 5,1

Los movimientos tuvieron distintas magnitudes y epicentros, aunque todos fueron detectados en la provincia según los registros oficiales.

Mendoza tuvo una jornada movida en materia sísmica: durante este jueves se registraron cuatro temblores que fueron percibidos en distintos puntos de la provincia. Dos tuvieron epicentro en territorio mendocino y los otros dos se localizaron en Chile, con magnitudes de entre 2,8 y 5,1 según los datos del Inpres.

El primero ocurrió durante la madrugada, a las 3.04, y tuvo epicentro en Chile, 41 kilómetros al noroeste de Coquimbo. El movimiento alcanzó una magnitud de 4,9 y se produjo a 58 kilómetros de profundidad. En la Ciudad de Mendoza fue registrado con una intensidad de II a III en la escala de Mercalli Modificada.

Horas más tarde, a las 9.02, el Inpres informó un sismo con epicentro en Mendoza. El movimiento tuvo una magnitud de 2,8 y una profundidad de 9 kilómetros, con epicentro ubicado 12 kilómetros al oeste de Mendoza, 20 kilómetros al noreste de Cacheuta y 38 kilómetros al suroeste de Lavalle.

Dos sismos más durante la tarde y la noche La actividad sísmica continuó durante la tarde. A las 18.18 se registró otro movimiento con epicentro en Chile, esta vez 18 kilómetros al este de Los Vilos. El sismo tuvo una magnitud de 5,1 y una profundidad de 85 kilómetros. Según el Inpres, alcanzó una intensidad III en la Ciudad de Mendoza, donde fue percibido por algunas personas en reposo. También fue sentido levemente en la Ciudad de San Juan.