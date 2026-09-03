Los fans de Harry Potter tendrán su Howarts Fest en Mendoza: cuándo y dónde será

Fanáticos de todas las edades y público general podrán vivir esta mágica celebración los días 5 y 6 de septiembre, el Espacio Menotti Pescarmona revive la saga literaria y cinematográfica del mago Harry Potter . La entrada será libre y gratuita y buscan que la fantasía y la creatividad sea la gran protagonista.

De esta manera, la celebración busca reunir a familias, amigos y amantes del arte.

El Espacio Pescarmona será un gran escenario inspirado en la atmósfera de la magia de Hogwarts . Para esto, habrá una decoración especial a cargo de Croma y rincones ideales para recorrer y descubrir muchas novedades.

Del mismo modo, uno de los recuerdos más originales será la posibilidad de sacarse una fotografía y llevarse el Periódico de Hogwarts.

Asimismo, los amantes de este mundo mágico tendrán, además, un espacio especial dedicado al merchandising friki con Sortilegios.

También será una oportunidad única para descubrir productos y propuestas ideales para llevarse un pedacito de Hogwarts a casa.

Los más pequeños tendrán su propio rincón con DiseñArte Kids. Esta actividad los invita a crear y explorar su creatividad, para convertirse por un rato en pequeños magos.

Ciertamente, el sábado 6 de septiembre a las 16 llegará uno de los momentos más esperados por los fanáticos: el concurso de Cosplay. Brujas, hechiceros, personajes mágicos y criaturas fantásticas podrán convertirse en protagonistas del festival.

En tanto, la convocatoria está abierta a quienes deseen presentarse con su mejor caracterización y compartir su pasión por esta saga de inolvidables personajes.

Además, cabe resaltar que Hogwarts Fest será un evento pet friendly, para que nadie se quede afuera de esta aventura.

La agenda completa

Evento: Hogwarts Fest.

Fecha: Sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

Horario: de 12 a 20.

Lugar: Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.

Actividades: Exposición de emprendedores, gastronomía, concurso de Cosplay, DiseñArte Kids, Espacio PetFriendly.