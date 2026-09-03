Cierran ambas manos de la autopista Dellepiane: cuándo empieza el corte y cómo evitarlo

El tránsito será desviado por la autopista Perito Moreno y la colectora Sur. Cuándo comienza el cierre y qué caminos alternativos habrá.

El corte de la Autopista Dellepiane comenzará el sábado 5 de septiembre a las 7.

La autopista Dellepiane permanecerá completamente cerrada en ambas manos durante el fin de semana por el montaje de una nueva pasarela peatonal. El corte comenzará el sábado 5 de septiembre a las 7 y se extenderá durante 24 horas, según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad.

Cómo serán los cortes y desvíos en la autopista Dellepiane En sentido al centro, la interrupción se realizará entre las avenidas Escalada y Lacarra. Los vehículos deberán continuar por la colectora Sur para evitar el sector afectado por los trabajos.

El mapa de los cortes en la autopista. AUSA En sentido a provincia, el cierre se extenderá desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Larrazábal. El tránsito proveniente de la AU 25 de Mayo será desviado hacia la autopista Perito Moreno. También estarán disponibles el recorrido por la avenida General Paz y la autopista Ricchieri, y los ingresos a Dellepiane por las rampas de Larrazábal, Murguiondo o Piedra Buena.

Por qué cerrarán ambas manos de la autopista Dellepiane Durante el operativo se instalarán las vigas principales de la nueva pasarela peatonal ubicada a la altura de la calle White. Para mover las dos estructuras, de 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 150 toneladas cada una, se utilizarán grúas de gran porte.

La futura pasarela permitirá conectar de manera segura ambos lados de la autopista y funcionará como acceso a una de las estaciones del nuevo Metrobús. La estructura contará con escaleras y rampas para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.