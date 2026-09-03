Locales de Godoy Cruz preparan descuentos en una calle que estará cortada por obras de Aysam
Los comercios de Godoy Cruz de una calle en particular preparan descuentos en sus productos para los vecinos. Los motivos.
La calle Hipólito Yrigoyen será escenario de una propuesta comercial especial durante el inicio de las obras de Aysam. Por este motivo, la Municipalidad de Godoy Cruz y los comercios de la zona impulsaron “Yrigoyen, de vereda en vereda”. Habrá descuentos y promociones durante el mes de septiembre.
Cabe destacar que, la iniciativa busca acompañar a los comerciantes durante el período de intervención. Al mismo tiempo, propone que vecinos y transeúntes puedan seguir recorriendo la zona y aprovechar distintas promociones.
Entonces, si bien las obras generarán cortes para la circulación vehicular en distintos tramos, las veredas permanecerán habilitadas. De esta manera, los clientes podrán acceder a los comercios mientras avanzan los trabajos.
Descuentos para vecinos y clientes de Godoy Cruz
Es importante resaltar que, la propuesta contempla beneficios en distintos rubros. Entre ellos se encuentran indumentaria, fiambrería, pastas frescas, viandas, cafetería y productos de consumo diario.
Además, la acción busca fortalecer el comercio local. Así, consumidores y comerciantes podrán beneficiarse durante el proceso de obras y remodelación de esta transitada arteria.
En esta primera etapa, las promociones estarán disponibles del 4 al 17 de septiembre.
Comercios adheridos y promociones
- Boutique Orellana – Hipólito Yrigoyen 12. Ofrece un 30% de descuento en todos los productos, abonando en efectivo o mediante transferencia.WhatsApp: 261 323-2266.
- Watson Tienda de Café – Hipólito Yrigoyen 52. Los domingos, lunes y martes, quienes presenten el flyer de la Municipalidad podrán acceder a café gratis con la compra mínima de un panificado.WhatsApp: 261 212-5825.
- Luz Azul Fiambrería – Hipólito Yrigoyen 80. Jueves Amigos: 20% de descuento en picadas, con retiro durante el mismo jueves.Martes Jubilados: 15% de descuento en todos los productos y con cualquier medio de pago. Es necesario presentar el carnet. La promoción no es acumulable con otras ofertas.WhatsApp: 261 417-0461.
- Bombal Market (Autoservicio)– Hipólito Yrigoyen 98. Bidón de agua mineral Villa del Sur de 6,2 litros: $4.999,99.200 gramos de jamón cocido Cagñoli más 200 gramos de queso barra Punta del Agua: $5.999.WhatsApp: 261 659-3473.
- La Bolognesa Pastas Frescas y Viandas – Hipólito Yrigoyen 102. Ofrece promociones especiales del día. WhatsApp: 261 217-9347.
- Café del Museo – Hipólito Yrigoyen 130. Presenta una promoción de inauguración que incluye vista al museo más café con torta o factura por $6.000.WhatsApp: 261 416-2545.
- Farmacia Chester – Yrigoyen y San Martín. Promoción 1: Dove Bond Oleo Capitar $9.962 y Dove Tratamiento Capilar $ 9.488. Promoción 2: Jabón Dave 90 gramos c/u a $1.495.WhatsApp: 261 573-6666. Para consultar otras promociones, se puede ingresar al sitio web de Farmacia Chester.
Por otra parte, quienes se acerquen en vehículo también podrán acceder a un beneficio especial en estacionamiento. Así, la playa ubicada en Belgrano 1811 ofrecerá una tarifa con descuento para los clientes que participen de la propuesta.