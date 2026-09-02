Descuentos para viajar en colectivos en todo el país y subte en septiembre: uno por uno

El gasto diario en transporte puede bajar durante septiembre si el pasajero combina correctamente tarjeta, billetera y forma de pago. Las promociones vigentes incluyen devoluciones en colectivos adheridos de distintos puntos del país y en el subte porteño, aunque cada alternativa tiene topes, plazos de acreditación y requisitos propios.

El punto central es que los beneficios no se activan de la misma manera en todos los casos. Algunas propuestas requieren apoyar un celular o reloj con tecnología NFC en el validador; otras funcionan al mostrar un código QR generado desde una aplicación bancaria. Tampoco alcanza con tener determinada tarjeta: el pago debe realizarse en una terminal habilitada y dentro de la red alcanzada por la promoción.

Una de las opciones con mayor cobertura durante septiembre corresponde a Mastercard. La compañía ofrece un reintegro del 50% por cada boleto de colectivo abonado con una tarjeta de crédito, débito o prepaga de la marca. Para acceder, el pasajero debe vincularla a una billetera virtual habilitada y acercar el teléfono u otro dispositivo con NFC al lector.

El plástico físico y las recargas de saldo SUBE no forman parte de esta modalidad. La promoción está disponible hasta el 30 de septiembre en servicios adheridos de la Argentina y tiene un tope mensual de $15.000 por número de tarjeta. Según los términos oficiales de Mastercard , la devolución puede demorar hasta 45 días cuando se utiliza débito y hasta 60 días en pagos con crédito o tarjetas prepagas.

Banco Macro, por su parte, mantiene una devolución del 20% para viajes en colectivos y subtes pagados mediante QR Transporte desde la aplicación de la entidad o MODO. El dinero debe salir de una cuenta Macro que tenga un saldo mínimo de $1.200 al momento de la operación. El beneficio posee un límite de $10.000 por usuario al mes y continuará hasta el 31 de diciembre. La entidad también aplica el mismo porcentaje en pagos NFC con tarjetas Visa Débito Macro vinculadas a Apple Pay, Google Pay o MODO Contactless. Esta última alternativa alcanza el subte porteño y colectivos habilitados en CABA y once provincias. Los detalles pueden consultarse en la página de transporte de Banco Macro .

Los beneficios que siguen vigentes con la tarjeta SUBE

Más allá de las promociones bancarias, la Tarifa Social Federal conserva una rebaja del 55% para los grupos alcanzados por el programa. Pueden acceder jubilados y pensionados, trabajadores de casas particulares, veteranos de Malvinas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y otros beneficiarios contemplados por la normativa. Para utilizarla es necesario tener la tarjeta SUBE registrada.

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El Gobierno nacional informó en julio que más de 5,5 millones de personas mantienen esta asistencia directa en el transporte público del país. A diferencia de los reintegros comerciales, el descuento se aplica al pagar y no tiene un tope mensual. La medida continúa vigente.

Cómo pagar menos por los viajes en subte

En septiembre, el boleto de subte cuesta $1.753 durante los primeros 20 viajes del mes con una SUBE registrada. Luego funciona el esquema escalonado: el descuento pasa al 20% entre los viajes 21 y 30, al 30% entre el 31 y el 40 y al 40% desde el número 41. La red también acepta tarjetas bancarias, dispositivos NFC y códigos QR. Para que el sistema contabilice correctamente los recorridos, debe utilizarse siempre el mismo medio de pago, ya que una tarjeta física y su versión digital pueden ser reconocidas como identificadores diferentes.

Además, la Red SUBE conserva rebajas del 50% en la segunda combinación y del 75% desde la tercera, siempre que los trasbordos se completen dentro de 120 minutos en servicios que dependen de la Ciudad. Las tarifas y condiciones oficiales permiten comparar cada opción antes de elegir cómo pagar.