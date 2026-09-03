Sin secundario completo y con sueldo: los beneficios del Servicio Militar Voluntario en 2026

El Servicio Militar Voluntario permite a jóvenes incorporarse a las Fuerzas Armadas, recibir instrucción y capacitarse mientras cumplen funciones dentro de la institución. El régimen, regulado por la Ley 24.429, establece requisitos de ingreso, evaluaciones previas y condiciones específicas para renovar la permanencia.

A diferencia del antiguo servicio obligatorio, la incorporación es voluntaria. Los seleccionados deben superar evaluaciones, firmar un compromiso de servicio y aceptar las normas y condiciones de la Fuerza en la que ingresen. Además de la instrucción militar, pueden acceder a capacitaciones y oficios útiles para una futura inserción laboral.

En el caso del Ejército Argentino, los aspirantes deben tener entre 18 y 24 años al momento de incorporarse. También tienen que ser argentinos nativos, por opción o naturalizados, contar con estudios primarios completos y presentar el certificado de antecedentes penales.

Los cambios del Servicio Militar Voluntario fueron publicados en el DNU N° 372/2025.

El proceso de selección incluye exámenes médicos, psicológicos y otras evaluaciones correspondientes. Quienes avancen deben completar además un curso de admisión que actualmente tiene una duración estimada de entre 10 y 12 semanas.

Una de las dudas más frecuentes está relacionada con la edad máxima. Los 28 años no constituyen el límite para anotarse: para iniciar el proceso de incorporación es necesario encontrarse dentro de la franja de 18 a 24 años.

Hasta qué edad se puede permanecer y qué beneficios reciben

El régimen permite renovar la permanencia bajo determinadas condiciones, aunque no se concede una nueva renovación cuando el soldado alcanza los 28 años. Además, a partir de los cambios introducidos en 2025, al finalizar el segundo año de servicio se exige haber completado los estudios secundarios para acceder a la efectivización o renovación, con excepciones previstas para determinados casos.

Entre los beneficios se encuentran un sueldo mensual, aguinaldo, cobertura de salud y aportes previsionales transferibles. Los soldados voluntarios también pueden recibir capacitación en especialidades y oficios, sumar experiencia laboral y continuar su formación educativa.

La inscripción se realiza a través de cada Fuerza Armada. En el Ejército Argentino, los interesados deben completar el formulario correspondiente y presentarlo personalmente en el centro de incorporación más cercano. El trámite para ingresar a las fuerzas es personal y gratuito.

Cuánto cobra un soldado voluntario en septiembre de 2026

Los haberes del personal militar fueron actualizados para septiembre de 2026 y varían según el grado. En el nivel correspondiente a los soldados voluntarios, el Voluntario de Primera y Marinero de Primera tienen un haber mensual de $846.104, mientras que el Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda perciben $782.991.

La escala también contempla otros rangos. Un Cabo y Cabo Segundo cobra $928.903; un Cabo Primero, $1.003.616; un Subteniente, Guardiamarina o Alférez, $1.056.639; y un Teniente, Teniente de Corbeta, $1.166.689.

En los grados superiores, un Coronel, Capitán de Navío o Comodoro percibe $2.564.733, mientras que el haber correspondiente a Teniente General, Almirante y Brigadier General alcanza los $3.603.781.

Así, para septiembre de 2026, quienes se desempeñen como Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda parten de un haber mensual de $782.991, mientras que la categoría de Primera alcanza los $846.104.