La base militar de Varces en los Alpes franceses fue el lugar elegido para el anuncio del presidente Emmanuel Macron , quien declaró este jueves la vuelta oficial del servicio militar voluntario en Francia . La medida es una respuesta ante la guerra híbrida del país contra Rusia.

El madatario francés a su vez sostuvo que la juventud francesa está "lista para defender a la nación".

El servicio militar voluntario será de diez meses para jóvenes adultos de entre 18 y 25 años que estén en buen estado de salud y tengan ciudadanía francesa. Además, deberán tener completa su Jornada de Defensa y Ciudadanía.

La inscripción estará abierta a partir del 12 de enero del año que viene, los voluntarios recibirán 800 euros al mes junto con un beneficio de un descuento del 75% en los boletos de tren de la SNCF. A su vez, el ejército brindará alojamiento y manutención a los voluntarios.

La medida incluye la selección de 3.000 jóvenes en el verano del 2026. El objetivo es llegar a los 50.000 para el año 2035.

Zalensky Macron

Macron definió la iniciativa como "un esfuerzo significativo y esencial" al referirse a cómo se financiará el nuevo servicio, el cual será a través de la Ley de Programación Militar 2026-2030, que suma un presupuesto adicional de más de dos mil millones de euros puestos exclusivamente en el servicio militar.

"Debemos empezar a construir alojamientos y otras infraestructuras ahora para que los jóvenes sean recibidos adecuadamente en las guarniciones y formar gradualmente un número suficiente de oficiales para entrenarlos y dirigirlos", afirmó Macron.

En caso de que sea su deseo continuar en la milicia, a partir del siguiente año los jóvenes adultos tendrán la posibilidad de hacer "el servicio militar".

Las razones de Macron

El objetivo principal de la reinserción del servicio militar voluntario es "satisfacer las necesidades de las fuerzas armadas", ante las amenazas rusas y el aumento del riesgo de conflicto.

El presidente francés advirtió que, frente a un escenario global imprevisible, marcado por la fuerza como regla y por el regreso de la guerra al horizonte, Francia no puede ceder al miedo ni actuar sin planificación. Sostuvo que el riesgo no se neutraliza con temor, sino con preparación, y remarcó que las fuerzas armadas trabajan a diario para ello y redoblarán ese esfuerzo en el futuro.

Macron.jpg "Insto a la vigilancia: sigan las instrucciones de las autoridades locales", ratificó Macron. Archivo

Según Macron, el programa tendrá un impacto positivo tanto en los jóvenes como en la estructura militar del país. Señaló que permitirá conformar “un ejército revitalizado, completo y eficaz, preparado para responder en todos los entornos”, apoyado en un núcleo profesional sólido y una base juvenil entrenada y seleccionada. “Ese es el objetivo, y comenzará a concretarse desde el próximo verano”, aseguró.

El mandatario descartó, sin embargo, cualquier regreso al viejo servicio militar obligatorio. “No podemos volver a ese modelo”, afirmó, recordando que el sistema universal fue suspendido en 1996 bajo el gobierno de Jacques Chirac.

Un modelo híbrido de servicio militar

Macron presentó un esquema mixto que combinará a jóvenes del nuevo servicio militar con reservistas y personal activo.

El sistema tendrá como base al ejército profesional vigente desde fines de los ’90, reforzado por una ampliación de la reserva (que pasará de 45.000 a 80.000 miembros hacia 2030) y una nueva camada de voluntarios jóvenes integrada al tejido social.

El plan prevé una primera etapa de un mes de instrucción común, donde los participantes deberán adquirir nociones básicas de vida militar, disciplina, manejo de armas y los rituales que, según el presidente, fortalecen la camaradería y el sentido de nación.

Completado ese período, los jóvenes serán asignados durante nueve meses a unidades militares reales, con tareas similares a las del personal en actividad. El objetivo oficial es que contribuyan directamente a las necesidades operativas: vivirán el ritmo de sus unidades y participarán en misiones variadas, desde operaciones de vigilancia como Centinela hasta asistencia a la población y labores en terreno o en puestos de comando.