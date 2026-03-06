Servicio Militar Voluntario: cuáles son los requisitos y cómo inscribirse

El Servicio Militar Voluntario es una alternativa para jóvenes argentinos que quieran incorporarse a las Fuerzas Armadas, recibir formación y acceder a capacitación en distintos oficios. El programa permite desempeñar tareas dentro del sistema de defensa nacional y ofrece beneficios laborales y educativos.

Quienes ingresan al SMV pueden desempeñar funciones tácticas, logísticas o administrativas dentro de distintas unidades y dependencias. Durante ese período, los soldados voluntarios reciben instrucción militar, capacitación laboral y experiencia dentro de la estructura de defensa nacional.

Los cambios del Servicio Militar Voluntario fueron publicados en el DNU N° 372/2025.

Tras aprobar el Curso de Admisión, el aspirante es dado de alta en una de las Fuerzas Armadas y firma un compromiso de servicio por dos años. Ese plazo puede renovarse una única vez, siempre que el voluntario no supere los 28 años.

Para iniciar la instrucción militar en Argentina, los postulantes deben cumplir con una serie de condiciones básicas:

La inscripción debe realizarse de manera presencial en el centro de incorporación más cercano al domicilio. Allí se debe presentar la siguiente documentación:

Solicitud de inscripción con foto color 4x4.

Fotocopia del DNI con domicilio actualizado.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Fotocopia del certificado de estudios del último nivel alcanzado.

Constancia de CUIL.

Beneficios del Servicio Militar Voluntario

Quienes se suman al programa acceden a distintos beneficios durante el tiempo de servicio:

Capacitación y formación dentro del sistema de defensa nacional.

Trabajo en relación de dependencia durante el período de servicio.

Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios transferibles al finalizar la permanencia.

Cobertura médica y afiliación a obra social mientras dure la prestación.

Experiencia laboral y formación que puede aplicarse luego en el ámbito civil.

Además de participar en tareas vinculadas a la defensa del país, el programa busca ofrecer herramientas de formación, disciplina y capacitación laboral para jóvenes que quieran desarrollar habilidades útiles para su futuro profesional.

Cómo inscribirse al Servicio Militar Voluntario

La inscripción al Servicio Militar Voluntario permanece abierta durante todo el año. Las personas interesadas deben presentarse en el Centro de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio.

También pueden solicitar información comunicándose al teléfono (011) 4317-6000, interno 15577, o consultando el listado de centros de incorporación disponible en los canales oficiales.