La Ciudad avanza con más de 15 obras pluviales para reducir anegamientos en barrios porteños

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan de más de 15 obras pluviales focalizadas para mejorar el escurrimiento del agua en la vía pública y reducir anegamientos en puntos críticos de distintos barrios porteños. En total, las intervenciones incorporarán más de 5 kilómetros de nuevos conductos y alcanzarán de manera directa a más de 50.000 vecinos.

Las tareas fueron definidas a partir de reclamos vecinales y análisis técnicos realizados sobre la red pluvial. Según el Ministerio de Espacio Público, este diagnóstico permite identificar con precisión dónde intervenir, qué tipo de obra ejecutar y cómo mejorar la respuesta del sistema ante lluvias intensas.

“Estas obras no siempre se ven, pueden pasar desapercibidas, pero son fundamentales para que el sistema pluvial funcione mejor. Intervenimos en puntos específicos, sin improvisación, reforzando la red y preparándonos para lluvias cada vez más intensas”, señaló el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.

Para ordenar las intervenciones, la Ciudad creó un mapa de calor que muestra la concentración de reclamos registrados durante eventos de lluvia. Con esa información se detectan zonas con mayor recurrencia de anegamientos y luego se define si corresponde una ampliación, una readecuación o una reparación de la red.

Una de las principales obras es la readecuación pluvial en Palermo.

Intervenciones barrio por barrio

El plan incluye obras en Liniers, Agronomía, Palermo, Villa Santa Rita, Villa Devoto, Parque Chacabuco, Flores, Parque Chas, Núñez, Barracas, Constitución, Villa Lugano, Villa Crespo y Boedo. Entre los trabajos previstos y en ejecución se destacan nuevos conductos, sumideros, bocas de registro, limpieza de cañerías y retiro de sedimentos acumulados.

Entre las principales intervenciones figuran la readecuación pluvial en Palermo, con 1.200 metros de nuevos conductos en Dorrego, Figueroa Alcorta y Del Libertador; la ampliación en Villa Devoto, con 800 metros de conductos y 10 sumideros; y los trabajos en Núñez, donde se suman 317 metros de conducto, nuevos sumideros y bocas de registro para más de 8.100 vecinos.

Limpieza en el Arroyo Cildáñez

En paralelo, la Ciudad realiza una intervención de gran escala en el Arroyo Cildañez, en Villa Soldati. El objetivo es extraer más de 32.000 m³ de sedimentos del tramo entubado, un volumen equivalente a 10 piletas olímpicas o a la carga de 1.000 camiones de gran capacidad.

El plan se completa con tareas preventivas permanentes sobre la infraestructura pluvial porteña: limpieza regular de más de 30.000 sumideros, mantenimiento de 10.000 bocas de registro, control de estaciones de bombeo, monitoreo de 29 pasos bajo nivel y sensores para seguir el comportamiento de la red en tiempo real.