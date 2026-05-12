Qué pasa con las obras que han llenado de roturas las calles de Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza atraviesa semanas marcadas por obras , roturas de calzada, maquinaria pesada y sectores intervenidos que alteran la circulación diaria. Basta con recorrer algunos tramos para encontrarse con vallados, media calzada inhabilitada, montículos de tierra y obreros trabajando en distintos puntos.

Uno de los sectores donde más se nota esta situación es sobre calle Boulogne Sur Mer, desde Arístides Villanueva hasta Sargento Cabral. Allí se observan sectores completamente levantados, adoquines removidos, cintas de peligro, tachos naranjas y maquinaria trabajando sobre la calzada y las veredas.

En la zona trabajan operarios vinculados a la obra del edificio Vesta, desarrollado por la constructora Criba. Según explicaron desde la Municipalidad de la Ciudad, los trabajos están relacionados con conexiones cloacales y de servicios que debieron enlazarse con un colector ubicado sobre calle Huarpes, en coordinación con Aysam .

Boulogne Sur Mer, Juan B. Justo y Sáenz Peña son apenas algunos puntos donde hoy conviven zanjas, máquinas y cortes parciales.

Actualmente las tareas se concentran en el tendido de cañerías y la reparación de la calzada. En distintos tramos ya comenzaron a recolocar el adoquinado, aunque todavía quedan sectores abiertos y zonas donde el pavimento continúa removido.

De acuerdo con la información oficial, la obra de extensión cloacal del edificio Vesta tiene previsto finalizar el 31 de mayo sobre calle Arístides y el 15 de junio sobre Boulogne Sur Mer. Desde el municipio aseguraron que los trabajos se realizan con reducción de calzada y sin cortes totales para evitar mayores complicaciones en el tránsito.

Las intervenciones de Aysam que siguen abiertas

avenida boulogne sur mer obras aysam juan b justo (doce) Entre conexiones cloacales, pérdidas de agua y reparación de caños, la Ciudad atraviesa semanas con calles rotas y tránsito complicado. Alf Ponce Mercado / MDZ

A las obras privadas se suman distintas intervenciones realizadas por Aysam en sectores muy transitados de la Ciudad. Uno de los casos más notorios aparece sobre Juan B. Justo y Boulogne Sur Mer, donde una importante rotura afectó la calzada y obligó a intervenir la zona.

Desde la Municipalidad explicaron que allí cedió un registro subterráneo luego de problemas en una cañería. Por eso actualmente puede verse un gran hueco en la intersección, con estructuras de hormigón, señalización preventiva y trabajos que todavía continúan en ejecución.

Otro sector afectado y una nueva metodología

avenida boulogne sur mer obras aysam saenz peña (dieciocho) Desde el municipio explicaron que muchas de las intervenciones responden a trabajos de Aysam y conexiones de nuevos edificios privados. Alf Ponce Mercado / MDZ

Otra de las zonas intervenidas aparece sobre calle Sáenz Peña, donde también pueden verse carteles de Aguas Mendocinas, sectores vallados y zanjas abiertas sobre la vereda. Allí los trabajos responden a una pérdida de agua que actualmente continúa en reparación.

Ese sector forma parte de una intervención mayor presentada oficialmente el pasado 22 de abril, cuando Aysam anunció la utilización de un novedoso sistema “sin zanja” para renovar el colector cloacal terciario sobre avenida Boulogne Sur Mer, entre Suipacha y Arístides Villanueva.

La obra incorpora el sistema Trenchless, una metodología que permite rehabilitar tuberías desde el interior sin necesidad de abrir grandes zanjas. El procedimiento utiliza mangas internas que se adhieren al conducto existente y se endurecen mediante luz ultravioleta.

avenida boulogne sur mer obras aysam saenz peña (diecinueve) Los trabajos buscan mejorar servicios sanitarios y cloacales, pero mientras tanto impactan en el tránsito y el movimiento cotidiano urbano. Alf Ponce Mercado / MDZ

Según detallaron desde Aysam, este sistema permite reducir tiempos de obra, disminuir escombros y minimizar el impacto urbano. Además, gran parte de los trabajos se realizan durante la noche para evitar afectar la circulación en una de las arterias más transitadas de la Ciudad.

La intervención tiene una inversión de $640 millones y ya presenta un avance cercano al 45%. Desde la empresa aseguraron que la renovación beneficiará a más de 900 vecinos y permitirá mejorar el sistema cloacal durante los próximos años.

Esto no es todo

avenida boulogne sur mer obras aysam aristides (diecisiete) La combinación de obras públicas y privadas mantiene abiertas múltiples intervenciones en calles clave de la Ciudad de Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

Los mencionados son solo algunos ejemplos. La Ciudad presenta muchos otros sectores con roturas, baches y obras abiertas que obligan a circular con precaución o generan demoras constantes en distintas calles.

Mientras algunas intervenciones ya tienen fechas estimadas de finalización, otras todavía avanzan sin demasiadas precisiones visibles para quienes transitan todos los días por la zona. Entre conexiones sanitarias, reparación de caños y remodelaciones urbanas, la imagen de maquinaria, pozos y media calzada parece haberse vuelto parte habitual del paisaje mendocino.