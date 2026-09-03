Mendoza se prepara para el ingreso de un frente frío: de cuánto será la máxima este viernes

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un viernes con poco cambio de la temperatura en Mendoza , con una máxima que rondaría los 20 ºC en la antesala del ingreso de un frente frío el sábado. El SMN, en tanto, no emitió ningún tipo de alerta para el cierre de la semana.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Viento: viento sur leve a muy leve desde las 16, con continuidad hacia la madrugada del sábado. Afectaría las zonas Sur, Norte y Este.

viento sur leve a muy leve desde las 16, con continuidad hacia la madrugada del sábado. Afectaría las zonas Sur, Norte y Este. Nubosidad: cielo generalmente despejado durante todo el viernes en el llano.

cielo generalmente despejado durante todo el viernes en el llano. Alta Montaña: nublado en los sectores Centro y Norte. No se observan precipitaciones. Desde las 17, la nubosidad o seminubosidad quedará localizada en el sector Norte, sin precipitaciones.

Pronóstico para los próximos días

El sábado ingresa un frente frío: se anticipa una jornada nublada y fría, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. La mínima sería de 5 ºC y la máxima de 12 ºC. Las condiciones se mantendrían durante el domingo y recién a partir del lunes comenzaría a mejorar, de a poco, el tiempo en Mendoza.