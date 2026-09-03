"Enroque" de dinero: el Gobierno reasignará fondos de dos obras clave en Maipú

El Gobierno Provincial sigue administrando los recursos provenientes del resarcimiento por los perjuicios por la promoción industrial. En este caso, destinará mayores fondos para las obras de construcción de un colector cloacal y conexiones domiciliarias en la zona sur de Maipú .

En total, la obra valuada en US$ 14,6 millones recibirá un aporte de US$ 1,48 millones más, pero no saldrá directamente del fideicomiso, sino a través de otra obra en Maipú, que es de la pavimentación de las calles laterales (colectoras) del Acceso Este en la zona de Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán y San Roque, trabajo que tuvo un "remanente de fondos".

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1583 , firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma aprueba una adenda al convenio que Mendoza y la Municipalidad de Maipú habían firmado originalmente para ejecutar el proyecto.

El convenio específico original, suscripto en enero de 2025, contemplaba una asignación de US$14,6 millones para llevar adelante la obra de cloacas y conexiones, que fue adjudicada a la empresa Da Fré Obras Civiles.

No obstante, en una actualización del presupuesto se registró el incremento de los US$ 1,48 millones.

Sin embargo, tal como marca el anexo del decreto, se señaló que la obra de pavimentación de colectoras, que tenía un presupuesto por US$ 7 millones, "fue adjudicada por un monto inferior al presupuesto oficial oportunamente aprobado, generándose un ahorro significativo respecto de los recursos asignados".

En consecuencia, "se produjo una disponibilidad remanente de fondos, la cual será destinada al financiamiento del proyecto objeto de las presentes actuaciones", expresaron en el convenio firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y los ministros Natalio Mema y Víctor Fayad.

Qué obras están en proceso

El proyecto contempla la construcción de un colector cloacal y las correspondientes conexiones domiciliarias en el sur de Maipú, con impacto en los distritos de Russell, Cruz de Piedra y Lunlunta.

La obra había sido presentada por la Provincia como una intervención destinada a mejorar las condiciones sanitarias de la zona y reducir el aporte de líquidos sin tratamiento a las napas subterráneas. Según información oficial, se estima que beneficiará a unos 20.000 vecinos.

El proyecto contempla un colector de aproximadamente 5,1 kilómetros, con diámetros que varían entre 200 y 355 milímetros, de acuerdo con la documentación provincial sobre las obras financiadas con el resarcimiento.

La Municipalidad de Maipú actúa como organismo subejecutor de los fondos. El convenio entre Provincia y comuna fue firmado el 22 de junio de 2026 y ahora quedó formalmente modificado con la adenda aprobada por Cornejo.