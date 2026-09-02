Quién era el hombre que murió tras ser atropellado por un conductor alcoholizado en Maipú

Sergio Antonio Oro Barre, nació en San Juan y estaba domiciliado hace años en Rodeo del Medio. Murió este miércoles tras ser atropellado por un conductor ebrio.

Un nuevo accidente enlutó la madrugada de este miércoles a la provincia, luego de que un conductor alcoholizado atropelló y mató a un peatón en Rodeo del Medio, Maipú. La víctima fue identificada como Sergio Antonio Oro Barre, de 42 años, nacido en San Juan y establecido hace años en Mendoza. Murió en el acto y el conductor quedó detenido.

El trágico episodio se produjo alrededor de las 6.30 cuando policías tomaron conocimiento sobre un hombre que fue impactado por un automóvil que circulaba a gran velocidad por el barrio 25 de Mayo, mas precisamente en el cruce de calles Libertador y María Auxiliadora.

Una vez en el lugar, los uniformados dieron con Oro Barre tendido sobre el asfalto, con una importante lesion en la cabeza. Por eso, solicitaron inmediatamente la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Posteriormente, cuando una médica arribó a la escena, constató el deceso de la víctima, quien presentaba fraturas en el cráneo, en el macizo facial y en el fémur, detallaron las fuentes policiales consultadas por MDZ.

La detención del conductor alcoholizado Por su parte, debido a que el conductor que impactó a Oro Barre se dio a la fuga, montaron un importante operativo para localizarlo. Así, consiguieron interceptarlo en calle Triángulo del distrito maipucino de Fray Luis Beltrán.