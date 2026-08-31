Inundación repentina en el Gran Cañón: al menos un muerto y 15 personas desaparecidas

Al menos una persona murió, unas 15 son buscadas y más de 60 tuvieron que ser evacuadas después de unainundación repentina en el Gran Cañón, en Arizona, Estados Unidos. Los operativos de búsqueda y rescate continúan este lunes en diferentes sectores afectados, según informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

El cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado durante la noche del domingo cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado. En paralelo, equipos del NPS y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona continúan con la búsqueda de excursionistas y otras personas que podrían haberse encontrado en los sectores alcanzados por el agua.

Inundación en el Gran Cañón. EFE Según informaron, la inundación comenzó el sábado por la tarde y afectó principalmente Bright Angel Canyon y el área de Phantom Ranch. El avance del agua arrastró grandes rocas y escombros hacia el río Colorado y provocó daños en diferentes sectores del parque. Las autoridades mantienen cerradas algunas de las áreas afectadas mientras persiste la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas, que podrían provocar más inundaciones repentinas.

Buscan a unas 15 personas tras la inundación en el Gran Cañón Los equipos de emergencia intentan determinar la ubicación de unas 15 personas que se cree que están desaparecidas después del temporal. Las tareas incluyen la búsqueda de excursionistas y de otras personas que podrían haber permanecido dentro de las zonas afectadas.

Más de 60 personas ya fueron evacuadas como consecuencia de la emergencia. El operativo se mantiene activo este lunes y cuenta con la participación de personal del Servicio de Parques Nacionales y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona.