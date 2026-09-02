Un hombre murió tras ser atropellado en Maipú y el conductor dio alcoholemia positiva

El accidente ocurrió a las 6.40 en María Auxiliadora y Bordín de Rodeo del Medio. El conductor dio 2,62 g/l de alcohol en sangre.

Un hombre murió en Maipú tras ser atropellado en Rodeo del Medio. El hecho ocurrió a las 6.40. Al conductor se le practicó dosaje de alcoholemia, que arrojó 2,62 g/L de alcohol en sangre. La víctima fatal es la primera del mes en Mendoza y se suma a la trágica lista de 17 muertes en accidentes de tránsito del mes pasado.

Los efectivos de la Policía de Mendoza llegaron al lugar tras el llamado al 911. ALF PONCE MERCADO / MDZ Murió un hombre atropellado Según el parte del Ministerio de Seguridad, cerca de las 6.40 un hombre de 34 años iba al mando de un Peugeot 207 negro a alta velocidad. Cuando pasó por la intersección de las calles María Auxiliadora y Bordín del Barrio 25 de Mayo de Rodeo del Medio atropelló a un hombre de 42 años que estaba parado en el lugar.

Testigos del accidente, informaron que el vehículo pasó a gran velocidad y se fugó dejando a la víctima gravemente lesionada sobre la vía pública. Los efectivos de la Policía de Mendoza, encontraron el auto a unas cinco cuadras, en el Triángulo de Beltrán.

"Al conductor se le practicó dosaje de alcoholemia, que arrojó 2,62 g/L de alcohol en sangre. El vehículo quedó secuestrado para las pericias correspondientes", detallaron desde el Ministerio de Seguridad.