Un hombre murió tras ser atropellado en Maipú y el conductor dio alcoholemia positiva
El accidente ocurrió a las 6.40 en María Auxiliadora y Bordín de Rodeo del Medio. El conductor dio 2,62 g/l de alcohol en sangre.
Un hombre murió en Maipú tras ser atropellado en Rodeo del Medio. El hecho ocurrió a las 6.40. Al conductor se le practicó dosaje de alcoholemia, que arrojó 2,62 g/L de alcohol en sangre. La víctima fatal es la primera del mes en Mendoza y se suma a la trágica lista de 17 muertes en accidentes de tránsito del mes pasado.
Murió un hombre atropellado
Según el parte del Ministerio de Seguridad, cerca de las 6.40 un hombre de 34 años iba al mando de un Peugeot 207 negro a alta velocidad. Cuando pasó por la intersección de las calles María Auxiliadora y Bordín del Barrio 25 de Mayo de Rodeo del Medio atropelló a un hombre de 42 años que estaba parado en el lugar.
Testigos del accidente, informaron que el vehículo pasó a gran velocidad y se fugó dejando a la víctima gravemente lesionada sobre la vía pública. Los efectivos de la Policía de Mendoza, encontraron el auto a unas cinco cuadras, en el Triángulo de Beltrán.
"Al conductor se le practicó dosaje de alcoholemia, que arrojó 2,62 g/L de alcohol en sangre. El vehículo quedó secuestrado para las pericias correspondientes", detallaron desde el Ministerio de Seguridad.
La víctima fatal presentaba lesiones compatibles con fractura de cráneo, traumatismo facial y fractura de fémur izquierdo. La Oficina Fiscal en turno dispuso el procedimiento de rigor, la intervención de Policía Científica y el secuestro del rodado.