Alta velocidad, atropello y fuga: los detalles del accidente fatal provocado por un conductor borracho

Kevin Ismael Choque conducía ebrio cuando atropelló y mató este miércoles a Sergio Oro Barre, en Maipú. Será imputado en las próximas horas por el accidente.

Kevin Choque, de 34 años y oriundo de Chuquisaca, Bolivia, será imputado en las próximas horas por el accidente fatal.

Lo que comenzó como una alerta policial por un vehículo que circulaba a alta velocidad por Rodeo del Medio, Maipú, terminó convirtiéndose este miércoles en una investigación por un accidente fatal. La víctima, Sergio Antonio Oro Barre, murió al ser atropellado por un sujeto que se dio a la fuga. Tras un operativo, el conductor fue detenido y será imputado.

Se trata de Kevin Ismael Choque, un changarín de 34 años, originario de Chuquisaca, Bolivia, pero que desde hace años se encuentra viviendo en el citado distrito maipucino. El sindicado responsable del fatídico episodio quedó alojado en una dependencia policial de la zona, a la espera de que se defina su situación procesal.

En ese sentido, la fiscal de Tránsito Giselle Lana, quien lidera la instrucción, aguardaba que se incorporaran al expediente una serie de informes periciales y resultados de diversas medidas que le permitirán tener mayor claridad sobre la mecánica del siniestro que acabó con la vida de Oro Barre.

De esa manera, se espera que entre las últimas horas de este miercoles y el transcurso del jueves puede determinar la acusación contra Choque, quien inicialmente se encontraba fuertemente comprometido en la pesquisa. Esto, no solo porque conducía con un importante nivel de alcohol en sangre al momento del accidente, sino porque también lo hacía a alta velocidad por una zona residencial, surge de los primeros testimonios.

Sergio Oro Barre, nacido en San Juan, tenía 42 años y murió este miércoles tras ser atropellado por un conductor alcoholizado. MDZ. El alerta por conducción peligrosa Eran cerca de 6.30 cuando un llamado a línea de emergencias 911 alertó sobre un Peugeot negro conduciendo de manera peligrosa y a toda velocidad por el interior del barrio 25 de Mayo.