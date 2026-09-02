Accidente en Maipú: perdió el control del vehículo, salió de la calzada y termino volcado en un zanjón

El conductor perdió el dominio del rodado y cayó violentamente dentro del zanjón. Tras el accidente fue atendido, pero no presento heridas de gravedad.

Pese a la violencia del accidente, el conductor del rodado no resultó herido de gravedad.

Un hombre de 54 años protagonizó un accidente vial durtante la tarde del martes en Maipú, luego de perder el control del vehículo que conducia y terminar dentro de un zanjón. Tras el hecho, el sujeto debió ser asistido, pero no requirió de su traslado a un centro asistencial.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 18.05, cuando el conductor circulaba en un Toyota Corolla en sentido norte por la Variante Palmira, cuando por causas que son investigadas, el perdió el dominio del rodado, terminó fuera de la calzada y cayó sobre un zanjón.

El test de alcoholemia dio negativo El hombre fue asistido en el lugar por personal médico, que le diagnosticó politraumatismos producto del accidente vial, sin necesidad de disponer su traslado a un centro asistencial.