Un conductor de aplicación sufrió un grave asalto un Maipu: la secuencia del hecho

La víctima fue interceptada por cuatro delincuentes que le robaron un celular, dinero y pertenencias. Pese a la violencia del asalto el conductor resultó ileso.

Tras el asalto, los malvivientes se dieron a la fuga con los elementos robados.

Un conductor de aplicación fue víctima de un asalto durante la madrugada en Maipú, luego de que cuatro delincuentes, lo interceptaron, amenazaron con un arma blanca, lo obligaron a trasladarse hasta un barrio cercano y finalmente le robaron varias de sus pertenencias. Pese a la situación, el conductor no resultó herido.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 2, cuando el hombre circulaba a bordo de un Fiat Cronos y fue interceptado por cuatro individuos que lo amenazaron con un arma blanca y lo obligaron a continuar la marcha hasta el barrio Parque Norte.

Le robaron pertenencias y escaparon Una vez en el lugar, los delincuentes le sustrajeron un iPhone 11 Pro, prendas de vestir, una billetera con documentación y dinero en efectivo. Tras el hecho, los malvivientes se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos.

A pesar de la violencia del hecho, el conductor no sufrió lesiones. Luego del asalto se dio intervención a la Policía y se inició una investigación para intentar identificar a los autores.