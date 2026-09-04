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A tomar nota: estos son los 7 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este viernes

Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 4 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

Cortes de luz programados para este viernes 4/9

Ciudad

  • Entre calles Videla Correa, Perú, Patricias Mendocinas, Los Vendimiadores y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • En calle Bariloche, entre Río Diamante y Gabriel Ochoa. En el loteo Río Diamante y áreas adyacentes; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

  • En calle Guardia Vieja, entre Roque Sáenz Peña y Las Palmas. Entre calles Guardia Vieja, Cañadón Amarillo, Embalse Potrerillos y Telva Barrera. En Barrio Terrazas Park Vistalba y zonas aledañas; Vistalba. De 10.20 a 14.20 h.
  • En la intersección de Ruta Provincial N°82 y Los Cóndores. En el barrio Cuadro Estación y áreas adyacentes; Potrerillos. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • Entre calles Fatigoni, Margaritas Collans, Ruta Provincial N°50 y Ruta Nacional N°7. En Loteo San Roque y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Mitre, entre Nueva Mayorga y Crucero General Belgrano y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

  • En Ruta Provincial N°94, entre callejón Caligoli y Ruta Provincial N°93 o carril Vista Flores; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • En calle Valderrama, entre Cruce Río de Las Tunas y Finca La Armandita. En Mandalas S.A., Bodegas Esmeralda S.A., Anjamar S.A. y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle La Vencedora, entre Finca Romain S.A. y Viñedo Adrianna de Catena Zapata. En Integra Consultores y servicios S.A y zonas aledañas; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Los Inquilinos, Bauter, Pueblo Benegas Rebaños y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles El Clavel, Varga, Cáceres y Ruta Nacional N°146; La Llave. De 8.45 a 12.45 h.

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