Cuenta DNI prepara un descuento especial por el Día del Maestro: cómo aprovecharlo

El Banco Provincia confirmó un beneficio especial de Cuenta DNI para el Día del Maestro . La billetera virtual lanzó un descuento exclusivo en locales gastronómicos adheridos el viernes 11 de septiembre, con uno de los reintegros más altos del programa.

La promo rige únicamente ese día y se suma al esquema habitual de beneficios que la app ya tiene activo durante septiembre.

El beneficio consiste en un 30% de descuento en comercios gastronómicos adheridos a Cuenta DNI, disponible exclusivamente el viernes 11 de septiembre.

Los detalles del descuento de Cuenta DNI para el Día del Maestro.

Además de la fecha especial, uno de los puntos más destacables de esta promoción es que el tope de devolución es de $15.000 por persona. Para llegar a ese reintegro máximo, hace falta un consumo de $50.000.

Para conseguir el descuento hay que pagar con código QR desde la app de Cuenta DNI en un comercio adherido. Los pasos son simples:

Elegir un local gastronómico adherido a la promoción.

Pagar el consumo con QR desde Cuenta DNI.

Esperar el reintegro, que se acredita automáticamente en la cuenta.

Como ocurre con las otras promociones de Cuenta DNI no hace falta ningún trámite adicional, ya que el reintegro llega solo siempre que se cumplan las condiciones de la promo.

Por ese motivo, es clave chequear que el local elegido esté adherido al beneficio antes de ir, dado que la promoción no alcanza a todos los comercios del rubro.