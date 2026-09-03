Paso Cristo Redentor: este viernes habilitan el tránsito para todo tipo de vehículos
El tránsito en ambas direcciones quedará sujeto a los horarios establecidos por las autoridades de ambos países.
Este viernes 4 de septiembre se habilitará el Sistema Integrado Cristo Redentor para todo tipo de vehículos, en ambas direcciones, según informaron las coordinaciones de Argentina y Chile. La apertura fue definida luego de analizar los informes técnicos elaborados por las vialidades de ambos países y tendrá horarios específicos para el tránsito fronterizo.
La habilitación comenzará a las 9 de Argentina y 8 de Chile, de acuerdo con lo establecido en el comunicado del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor. La medida permitirá nuevamente la circulación por el corredor internacional para los distintos tipos de vehículos.
El horario de funcionamiento se extenderá durante la jornada, aunque las autoridades establecieron un cierre de barrera previo para ordenar el ingreso al complejo fronterizo y evitar que queden vehículos fuera del horario operativo.
Los horarios del Paso Cristo Redentor
Según precisaron las coordinaciones de ambos países, el Sistema Cristo Redentor quedará habilitado desde las 9 de Argentina (8 de Chile) para vehículos de todo tipo y en ambas direcciones. A su vez, se dispuso que la barrera de Uspallata cierre a las 19 de Argentina (18 de Chile). Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar deberán contemplar ese límite horario al momento de organizar el cruce hacia Chile o el regreso a Mendoza.
El Centro de Frontera recomendó a los usuarios planificar sus viajes y consultar previamente los canales oficiales ante eventuales modificaciones en las condiciones de circulación.