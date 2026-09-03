Paso Cristo Redentor: este viernes habilitan el tránsito para todo tipo de vehículos

El tránsito en ambas direcciones quedará sujeto a los horarios establecidos por las autoridades de ambos países.

Las autoridades de Argentina y Chile establecieron las condiciones para la apertura del paso fronterizo.

Este viernes 4 de septiembre se habilitará el Sistema Integrado Cristo Redentor para todo tipo de vehículos, en ambas direcciones, según informaron las coordinaciones de Argentina y Chile. La apertura fue definida luego de analizar los informes técnicos elaborados por las vialidades de ambos países y tendrá horarios específicos para el tránsito fronterizo.

La habilitación comenzará a las 9 de Argentina y 8 de Chile, de acuerdo con lo establecido en el comunicado del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor. La medida permitirá nuevamente la circulación por el corredor internacional para los distintos tipos de vehículos.

El Paso Cristo Redentor vuelve a habilitarse para todo tipo de vehículos Osvaldo Valle El horario de funcionamiento se extenderá durante la jornada, aunque las autoridades establecieron un cierre de barrera previo para ordenar el ingreso al complejo fronterizo y evitar que queden vehículos fuera del horario operativo.

Los horarios del Paso Cristo Redentor Según precisaron las coordinaciones de ambos países, el Sistema Cristo Redentor quedará habilitado desde las 9 de Argentina (8 de Chile) para vehículos de todo tipo y en ambas direcciones. A su vez, se dispuso que la barrera de Uspallata cierre a las 19 de Argentina (18 de Chile). Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar deberán contemplar ese límite horario al momento de organizar el cruce hacia Chile o el regreso a Mendoza.