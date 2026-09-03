Veteranos de Malvinas respaldaron el proyecto de Milei para defender la soberanía y reclamaron participación activa en el debate parlamentario.

Veteranos de Malvinas respaldaron las medidas de Milei y pidieron participar en el debate por la soberanía.

La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de la República Argentina respaldó los anuncios realizados por Javier Milei sobre la Causa Malvinas y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur.

A través de un comunicado, la organización reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, son parte del territorio argentino y sostuvo que la causa debe constituirse como una política de Estado “central, permanente e irrenunciable”.

Los veteranos también acompañaron el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la modificación de la Ley 26.659. Consideraron necesario endurecer las sanciones contra empresas, buques y organismos extranjeros que exploten recursos pesqueros e hidrocarburíferos en aguas argentinas.

El pedido de los veteranos al Gobierno y al Congreso La Federación valoró además el fortalecimiento de la presencia logística, científica y militar argentina en Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Según plantearon, la soberanía debe ejercerse mediante una presencia concreta sobre las fronteras marítimas.

Sin embargo, realizaron un pedido específico de cara al debate legislativo: reclamaron que los combatientes de 1982 tengan participación, testimonio y asesoramiento en las comisiones y discusiones vinculadas con el proyecto de ley.