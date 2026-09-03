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Veteranos de Malvinas respaldaron las medidas de Milei y pidieron participar en el debate por la soberanía

Veteranos de Malvinas respaldaron el proyecto de Milei para defender la soberanía y reclamaron participación activa en el debate parlamentario.

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Veteranos de Malvinas respaldaron las medidas de Milei y pidieron participar en el debate por la soberanía.

Veteranos de Malvinas respaldaron las medidas de Milei y pidieron participar en el debate por la soberanía.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de la República Argentina respaldó los anuncios realizados por Javier Milei sobre la Causa Malvinas y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur.

A través de un comunicado, la organización reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, son parte del territorio argentino y sostuvo que la causa debe constituirse como una política de Estado “central, permanente e irrenunciable”.

Los veteranos también acompañaron el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la modificación de la Ley 26.659. Consideraron necesario endurecer las sanciones contra empresas, buques y organismos extranjeros que exploten recursos pesqueros e hidrocarburíferos en aguas argentinas.

El pedido de los veteranos al Gobierno y al Congreso

La Federación valoró además el fortalecimiento de la presencia logística, científica y militar argentina en Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Según plantearon, la soberanía debe ejercerse mediante una presencia concreta sobre las fronteras marítimas.

Sin embargo, realizaron un pedido específico de cara al debate legislativo: reclamaron que los combatientes de 1982 tengan participación, testimonio y asesoramiento en las comisiones y discusiones vinculadas con el proyecto de ley.

Finalmente, los veteranos remarcaron que cualquier iniciativa sobre Malvinas debe estar acompañada por políticas destinadas a preservar la memoria de los caídos y garantizar la protección, salud integral y dignidad de los veteranos y sus familias.

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