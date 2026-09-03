Bullrich habló tras la cadena de Milei sobre Malvinas: "El paso más importante sobre nuestra soberanía"

La senadora respaldó las medidas anunciadas por el Presidente y destacó: “Por primera vez nuestro gobierno logra resultados concretos” en el reclamo por las islas.

La senadora Bullrich respaldó la postura de Javier Milei sobre las Islas Malvinas tras la cadena nacional del Presidente. “Por primera vez nuestro gobierno logra resultados concretos”, sostuvo la dirigente al destacar el nuevo rumbo adoptado por la Argentina frente al histórico conflicto de soberanía. Su mensaje se conoció después de que Milei anunciara nuevas medidas contra las empresas que exploten recursos en las islas sin autorización argentina.

Bullrich destaca el paso más importante en Malvinas Bullrich calificó el anuncio presidencial como un avance significativo para la posición argentina y puso el foco en lo que considera un cambio concreto en la estrategia sobre Malvinas. “El paso más importante sobre nuestra soberanía”, afirmó la senadora, al referirse a las medidas comunicadas por Milei. De esta manera, la dirigente se sumó al respaldo oficialista al mensaje presidencial, que volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda política.

Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas.



Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos.



La defensa de nuestra soberanía se hace… https://t.co/KM4H1MqJJq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 4, 2026 "Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas. Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos. La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos: medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego. Y hay un cambio histórico: por primera vez, un Presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una cuestión que debe ser escuchada", publicó la funcionaria.

Durante su discurso, Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las empresas que participen de actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización de la Argentina. El objetivo del Gobierno es ampliar las herramientas legales disponibles para impedir que compañías presten servicios o asistencia a proyectos hidrocarburíferos desarrollados en el área bajo administración británica.

Nuevas medidas contra la explotación de recursos en Malvinas La medida apunta especialmente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las Malvinas. El emprendimiento es desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum y constituye uno de los principales proyectos de explotación de hidrocarburos en el área. Para Milei, impedir la explotación unilateral de esos recursos forma parte de una política destinada a reforzar el reclamo argentino por la soberanía.