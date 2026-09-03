Todas las medidas que anunció Javier Milei sobre las Islas Malvinas en la cadena nacional

El presidente Javier Milei anunció una serie de medidas para reclamar la soberanía de las Islas Malvinas y, en cadena nacional, avanzó con sanciones para evitar el avance de explotaciones comerciales en las inmediaciones del territorio.

Aceleración de sanciones petroleras (Ley 26.659): Firma de un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios contra empresas (y sus accionistas, directores y proveedores) que participen sin autorización argentina en la extracción o explotación de petróleo en las Islas Malvinas (como el proyecto Sea Lion).

Inhabilitación para operar: Las empresas que participen de forma directa o indirecta en estas actividades informales o no autorizadas quedarán inhabilitadas para operar dentro de la Argentina continental.

Construcción de base naval y telecomunicaciones (DNU): Firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los fondos del Ministerio de Defensa orientados a:

Iniciar la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego , con el fin de convertir la región en un polo logístico para el Atlántico Sur.

Incrementar las capacidades del país en materia de telecomunicaciones.

Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Se enviará al Congreso un proyecto de ley urgente estructurado sobre tres ejes:

Endurecimiento de penas e inhabilitaciones:

-Modificación de la Ley 26.659 para hacer extensible la prohibición y sanciones a los proveedores de proyectos ilegales en las islas.

-Prohibición absoluta de contratación con el Estado (público o privado en el país).

-Aplicación del juicio en ausencia para los infractores cuando corresponda.

-Extensión del régimen sancionatorio a otras actividades no autorizadas que exploten recursos naturales.

Creación del Consejo de Seguridad Nacional:

Establecimiento de este órgano para articular y definir políticas obligatorias para todo el Estado (articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía).

Definición de un marco legal para proteger infraestructuras críticas y asegurar el control aeroespacial y marítimo.

Facultades especiales de respuesta: Solicitud de facultades para que el nuevo Consejo de Seguridad Nacional aplique herramientas económicas y diplomáticas directas contra actores estatales y no estatales que atenten contra la seguridad nacional.

Medidas Diplomáticas

Envío de aproximadamente 180 notas diplomáticas por parte de Cancillería a empresas y a más de 29 países involucrados en proyectos de exploración o recursos en el área en disputa.

Exigencia a aliados internacionales: Apelación explícita a naciones aliadas (mencionando las conversaciones de la administración Trump respecto a la revaluación del posicionamiento de EE. UU. sobre Malvinas) para respaldar la soberanía argentina en el Atlántico Sur.