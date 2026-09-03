Milei suma al Congreso a la ofensiva por Malvinas y firma un decreto contra las petroleras

Javier Milei encabeza una conferencia de prensa junto a su gabinete y se espera que de un fuerte anuncio sobre el reclamo de soberanía respecto a las Islas Malvinas.

En cadena nacional, Javier Milei afirmó que "Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto".

Además, sostuvo que "las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra la Nación" y que "en 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días".

En esa línea, consideró que los isleños "no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación".

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, expresó el jefe de Estado.

Por otro lado, manifestó que el reclamo de soberanía “exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

El presidente Javier Milei anunció esta noche por cadena nacional que el Gobierno desplegará "todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía" sobre las Islas Malvinas.

En ese marco, el mandatario detalló el trabajo que viene realizando el Palacio San Martín sobre los proyectos radicados en el archipiélago: "La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas", expresó.

Un proyecto de ley con tratamiento urgente

Milei adelantó que enviará a los legisladores, "con carácter urgente", un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa tiene tres patas. La primera es una reforma de la ley 26.659, la norma que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin permiso nacional: el texto oficial apunta a endurecer las penas para las operaciones no autorizadas, es decir, elevar el costo para las petroleras que hoy trabajan bajo licencia británica.

La segunda es institucional y de mayor alcance: la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que —según lo planteó el Presidente— definiría una política de seguridad "transversal a todo el Estado". La fórmula supone coordinar bajo un mismo paraguas áreas que hoy responden a ministerios distintos, un rediseño que difícilmente pase inadvertido en el debate parlamentario.

La tercera pata es la protección de la infraestructura crítica de la zona, un concepto que la ley deberá delimitar y que en la práctica suele abarcar puertos, redes de comunicación, instalaciones energéticas y cableado submarino.

Del reclamo diplomático a la vía judicial

El paquete se apoya sobre la misma lógica que el Gobierno viene aplicando en el frente diplomático, donde la Cancillería envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en proyectos en el archipiélago. La novedad es el salto de escala: de la advertencia formal se pasa a la amenaza sancionatoria concreta y al despliegue de infraestructura propia sobre el continente.

El desenlace, ahora, depende de dos tiempos distintos. El DNU rige desde su publicación en el Boletín Oficial y solo puede caerse si ambas cámaras lo rechazan. El proyecto de ley, en cambio, necesita mayorías que el oficialismo no tiene garantizadas —y abre una discusión sobre seguridad nacional que trasciende ampliamente a las Malvinas.