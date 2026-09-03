Javier Milei grabó la cadena nacional sobre Malvinas y dura "menos de 20 minutos": hacia dónde apuntarían los anuncios

El presidente Javier Milei grabó esta tarde el anuncio para la cadena nacional que se emitirá a las 21 de este jueves. El mandatario preparó "un mensaje importante con avances significativos" en el reclamo por la soberanía en las Islas Malvinas. Duró 20 minutos.

Se trató de un discurso que filmó con los miembros del Gabinete, que fueron citados al Salón Blanco de la Casa Rosada a partir de las 16, precisaron fuentes oficiales a MDZ .

El mandatario llegó alrededor de las 15.40 en Aeroparque, tras una mañana de distintas actividades en Chile . Expuso en el Foro de Madrid, con críticas al socialismo, y mantuvo una reunión bilateral con su par trasandino, José Antonio Kast.

La idea de realizar una cadena nacional ocurrió luego del guiño que realizó el presidente norteamericano Donald Trump , quien puso en duda la histórica posición de Estados Unidos en el conflicto bélico. Si bien la Casa Blanca se mantiene "neutral", nunca hubo un respaldo concreto a las quejas de Argentina para recuperar las islas o, al menos, promover un canal de diálogo con Londres.

En la última reunión de gabinete, el jefe de Estado argentino se envalentonó y promovió la necesidad de darle un mensaje al país mediante una cadena nacional y les pidió a sus ministros que "no filtren nada a la prensa", algo que se cumplió.

En el marco de este hermetismo, solo abundan versiones y algunas acciones que podrían inducir al contenido del anuncio.

El posible anuncio de Javier Milei sobre Malvinas

Por un lado, se prevén anuncios concretos contra las empresas que participan de la explotación de recursos naturales en las islas, particularmente en relación con el proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El Ejecutivo analiza endurecer las medidas contra esas compañías y extenderlas a contratistas, proveedores, financistas, aseguradoras e intermediarios que colaboren con las operaciones que la Argentina considera ilegítimas.

Una de los trascendidos que tomó mayor fuerza señala que Milei podría anunciar el envío al Congreso de un proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades económicas en Malvinas sin autorización argentina. Otra posibilidad es que el Gobierno profundice la vía judicial contra las compañías vinculadas con Sea Lion.

Además, Milei buscaría presentar como un avance para la Argentina la posibilidad de que Washington revise su posición. La Casa Rosada pretende capitalizar la relación con el líder republicano Donald Trump.

Además, el mensaje de Milei llega a pocas semanas de un escenario diplomático clave para el reclamo argentino. El 8 de septiembre comienza el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que el debate general de los jefes de Estado se desarrollará entre el 22 y el 26 de septiembre y el 28 de septiembre en Nueva York.