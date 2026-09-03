El petróleo de Malvinas en juego: dos empresas avanzan con el aval de Reino Unido y preocupan al Gobierno

Las recientes declaraciones de Donald Trump respecto al respaldo de Estados Unidos a la posición argentina por la soberanía de las Islas Malvinas marcaron un hito y un punto de quiebre para la administración del presidente Javier Milei . En el plano de la geopolítica, el posicionamiento de la Casa Blanca fue interpretado dentro del Ejecutivo nacional como una oportunidad estratégica para abordar con mayor firmeza la problemática del avance ilegítimo sobre la plataforma continental argentina y sus recursos naturales.

Un aspecto crítico del conflicto, que suele permanecer fuera del debate público general, es la explotación económica efectiva que realiza el Reino Unido en aguas disputadas. En la actualidad, dos compañías transnacionales operan al límite de la soberanía nacional bajo autorizaciones emitidas ilegalmente por el gobierno colonial de las islas: la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum .

Las dos firmas operan de forma articulada en los bloques de la plataforma continental argentina, repartiéndose áreas clave de prospección y extracción de hidrocarburos.

Rockhopper se consolidó como el mayor titular de derechos otorgados de manera ilegítima en la región. En la Cuenca Norte de las Malvinas , la firma posee un 35% de participación en las licencias PL032 y PL033 (bloques previamente otorgados a Shell) ubicadas a profundidades menores a 500 metros. La licencia PL032 contiene el yacimiento Sea Lion , descubierto en 2010.

Adicionalmente, ostenta el 35% de participación en los bloques PL004A (descubrimiento Isobel-Elaine), PL004B (descubrimiento Zebedee) y PL004C. En la Cuenca Sur y Este , la británica pasó a operar con el 100% de participación en las licencias PL011, PL012 y PL014 desde el año 2017.

Rockhopper es el mayor propietario de terrenos en las Islas Malvinas, con participaciones en la Cuenca Norte de las Malvinas y en la Cuenca Sur y Este de las Malvinas.

2. Navitas Petroleum: la incursión israelí

A través de su filial británica, Navitas Petroleum Development and Production, la firma israelí anunció decisiones finales de inversión para llevar adelante trabajos extractivos en áreas disputadas del Atlántico Sur.

La diplomacia frente a Tel Aviv y la postura del Gobierno argentino

El involucramiento de una empresa israelí abrió un foco de tensión particular en los pasillos de la Casa Rosada, dada la sólida relación ideológica y bilateral entre el presidente Javier Milei y el Estado de Israel.

Embajada de Argentina en Israel

Frente al malestar generado en Buenos Aires, fuentes diplomáticas de Israel hicieron saber que se trata de un emprendimiento estrictamente privado en el que el gobierno de Tel Aviv no tiene intervención directa. Expresaron lamentar la turbulencia diplomática provocada con la Argentina, reafirmando la expectativa de que el diferendo entre nuestro país y el Reino Unido se resuelva formalmente por la vía pacífica y mediante el diálogo maduro.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, la respuesta ante el anuncio de las empresas en el proyecto Sea Lion se mantiene inflexible. La administración de Javier Milei remarca su postura de proteger los activos que pertenecen a la Argentina:

"Actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos. Ante la decisión final de inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en el yacimiento de la Cuenca Malvinas Norte, el país responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses".

Con el respaldo de las declaraciones provenientes de Washington y la ratificación de los convenios de la ONU respecto a la situación colonial de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, la diplomacia argentina alista un paquete de acciones de alto impacto para frenar el avance británico sobre la plataforma marina del país.