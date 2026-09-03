Tras una cumbre exprés en Chile, Javier Milei ultima su mensaje por cadena nacional sobre Malvinas: a qué hora y cómo será

El Presidente mantendrá una agenda relámpago en Santiago de Chile con José Antonio Kast y funcionarios de Donald Trump.

A las 16, junto a sus ministros, encabezará la grabación del mensaje sobre Malvinas que se emitirá a las 21 por cadena nacional.

El presidente Javier Milei encarará una jornada de altísima intensidad política e internacional este jueves. Tras concretar una visita exprés a Santiago de Chile para participar de un foro conservador y mantener reuniones bilaterales de alto nivel, como adelantó MDZ, el jefe de Estado retornará por la tarde a Buenos Aires para grabar el mensaje por cadena nacional en el que fijará la postura oficial de la Argentina respecto a la soberanía de las Islas Malvinas.

La partida del mandatario hacia el país trasandino inició a 7. Su primera actividad oficial tendrá lugar a las 10:20, hora en la que disertará en el Foro de Madrid, un encuentro organizado por la Fundación Disenso —el think tank vinculado al partido español VOX y presidido por Santiago Abascal—.

Cumbre con Kast y contactos clave con la administración Trump José Antonio Kast se mostró con Milei en marzo EFE En el marco de su estrategia para consolidarse como el principal referente de la derecha en la región y un interlocutor directo de la Casa Blanca, la agenda de Milei en Chile incluirá dos encuentros geopolíticos centrales:

Reunión con funcionarios de EE. UU.: El libertario se entrevistará con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos y enviada de la gestión republicana.

Bilateral en La Moneda: Al mediodía, Milei será recibido por su par chileno, José Antonio Kast, para repasar la agenda bilateral y regional. Hermetismo en la Casa Rosada y expectativas por la Cadena Nacional Inmediatamente después de sus compromisos en Santiago, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina. A las 16, junto a sus equipos de comunicación, encabezará la grabación del mensaje sobre Malvinas que se emitirá a las 21 por cadena nacional, con el Salón Blanco de la Casa Rosada como escenario tentativo.