Javier Milei, de cara al 2027: "Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos"

Javier Milei expuso este miércoles en el encuentro " Vientos de Cambio ", organizado por la Fundación Libertad y Progreso, y rechazó de plano cualquier corrección del programa económico, aun cuando admitió que sin resultados visibles el acompañamiento social se vuelve más difícil.

El planteo del mandatario apuntó directamente a los pedidos de flexibilización que empezaron a circular con el calendario electoral en el horizonte. "En el debate reciente hay muchas personas que, a la luz del año electoral que se viene, y lo hacen con buena intención queriendo que se asegure la reelección y podamos continuar con este rumbo, piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal. Y la respuesta es: no vamos a hacer eso. El resultado fiscal no se negocia. Y no vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación", afirmó.

Sobre esa base construyó el eje ideológico del discurso: "Si lo tuviera que poner en una frase es: al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, no hay sustituto a hacer lo moralmente correcto, a llevar a cabo políticas que sean justas. Y lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese rumbo y que elijan los argentinos".

En la misma línea sostuvo que "las buenas políticas no se negocian y estará en manos de los argentinos si quieren volver al pasado; si quieren volver a abrazar al fracaso o continuar con esta transformación que hará grande a la Argentina nuevamente". También reiteró que su gestión no va a "violentar el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada".

Al proyectarse sobre los comicios del año próximo, el Presidente presentó la elección como una comparación de gestiones más que como una disputa de promesas. Los argentinos, dijo, van a tener "un verdadero menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados".

Desde ahí pasó al reproche. "Confío en los argentinos: no puede ser que un conjunto de mentirosos tapen el sol con un dedo", lanzó, en alusión a la oposición y al periodismo crítico. Retomó su distinción habitual entre la "foto" del presente social, que reconoció como mala, y la "película", que definió como la mejor de la historia, y se preguntó: "¿Se imaginan lo que estarían diciendo si estos logros en materia social los hubiera hecho el peronismo? Hoy el 50% de las calles llevarían mi nombre, pero claro, no soy peronista".

El pasaje más filoso llegó al hablar de un eventual resultado adverso: "Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos: ahora, todo lo que está a mi alcance y de mi equipo lo estamos haciendo".

Brasil y el mapa regional

En el arranque de su exposición, Milei había dedicado un tramo a la expansión de gobiernos afines en el continente, con la imagen de países "pintados de azul" en contraposición al "rojo" que asoció a las administraciones de izquierda. Al llegar a la elección presidencial brasileña, se permitió un pronóstico: "Si siguen evolucionando positivamente las cosas para la región, probablemente en octubre sumemos un país más que ocupa mucho espacio en el continente".

Del encuentro también participó el ministro de Economía, Luis Caputo, que expuso en la misma jornada.