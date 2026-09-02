Luis Caputo cruzó a la UIA tras las críticas al Gobierno: "Es todo lo contrario"

En el marco de su exposición en un evento libertario, el ministro de Economía, Luis Caputo , cruzó a los referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) , que este miércoles cuestionaron el modelo económico de Javier Milei y denunciaron 90 mil pérdidas de empleo . " Es todo lo contrario ", afirmó el funcionario en rueda de prensa.

"Creo que el camino al que estamos es correcto. Estamos en un proceso de reconversión, y, por supuesto, en ese proceso cada uno defiende sus intereses. El mío es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos, el de alguien en particular. Entonces, digamos, entiendo perfectamente todo, pero nosotros vamos por lo que es moralmente justo, y creemos que lo que es moralmente justo es lo que está haciendo", señaló.

"Yo hablo con todas las industrias todas las semanas, todo el tiempo, y, digamos, el feedback de las industrias no es el que ha pasado hoy el vicepresidente de la Unión Industrial, sino todo lo lo contrario, todos entienden que es momento de reconvertirse, todos entienden que es momento de invertir, que es un momento de cambio y que, como todo momento de cambio genera cierta fricción", planteó.

Para el titular del Palacio de Hacienda, "la reacción de los empresarios en general es absolutamente positiva". "No juzgo para nada lo que piensa, está bien, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos parece más justo para la sociedad, y no tenemos duda que estamos yendo por el camino correcto", agregó.

Caputo citó que algunas empresas del rubro textil comentan que "la tienen más difícil, pero que compiten e invierten", con alusión a la política de apertura de importaciones.

"Estamos yendo a un modelo donde, efectivamente, se crece a dos velocidades, pero no es algo negativo ni ilógico. Eso es algo obvio que va a pasar, porque vos estás liberando recursos de un sector que antes estaba oprimido. Pero esos sectores hoy son los que le permiten al resto de la economía tener las condiciones que le van a permitir tener financiamiento, planificar, invertir, todas cosas que antes no se podía", amplió el ministro. Para el funcionario, "Argentina no tiene opción de no adaptarse al mundo".

Qué dijo la UIA

El vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, apuntó contra el Gobierno y dijo: “Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es una industria”.

“Estamos manejados por un trader que no sabe lo que es un torno”, achacó El dirigente, integrante de la Federación Industrial de Santa Fe y vinculado a los sectores de plásticos y químicos, también cuestionó la evolución de las finanzas personales del ministro en dólares y la situación de endeudamiento de la Argentina. “Sí debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron en un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeudó”, sostuvo.

Moretti definió como “muy, muy difícil” la situación de la industria manufacturera y aseguró que el Gobierno no está implementando políticas específicas para el sector. “No hay políticas dedicadas a la industria, sino que se hacen políticas de desindustrialización”, afirmó.

Además, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, expresó: “La estabilización es fundamental para la Argentina. Pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”.