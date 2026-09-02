Los libertarios piden que los automovilistas puedan sacar sus registros sin pagar las multas

Días atrás, el concejal libertario de Ituzaingó, Hugo Equiza , disparó la polémica sobre la posibilidad de que los contribuyentes con multas de tránsito impagas puedan sacar igualmente la licencia de conducir interponiendo solo un amparo judicial para escindir la deuda de la obligatoriedad de mantener el carnet de conductor.

Parado frente al edificio municipal que conduce Pablo Descalzo llamó, virtualmente, a una rebelión fiscal por parte de los automovilistas que tienen deudas por multas, algunas justificadas y otras no a lo largo y ancho del país y se sustenta en un proyecto de ley presentado en la legislatura bonaerense por La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados a través del presidente de bancada, Juanes Osaba.

Además de impulsar la digitalización de todo el trámite, la propuesta libertaria también pretende que los automovilistas puedan hacerlo sin necesidad de pagar las deudas por multas o infracciones sin condenas firmes en contra del infractor. “No puede ser que gente que necesita trasladarse, llevar a sus hijos o familiares o directamente trabajar no pueda manejar porque tiene deudas”, explica en su video el concejal Equiza.

A pesar de lo que indican los usos y costumbres, y de la aparente “alocada pretensión”, parecería ser que no se necesitaría una nueva ley para que se pueda conseguir el carnet y mantener impagas las deudas. “Salvo que la multa sea municipal, si es de Provincia y lo reclamas, podes zafar”, sostuvo un funcionario provincial que trabaja en el tema. “Los municipios no te largan una multa y te la exigen pagar, ahora si no son de ellos, puede pasar que te den el registro. Es cierto, si no tiene sentencia y tenes el reclamo, podes seguir con el trámite para conseguir la licencia”, manifestó la misma fuente, con una gran salvedad. "Si la multa es grave es imposible de salvarse".

No obstante, estas ideas reformistas pierden fuerza por el contraste con la actualidad económica. El No hay plata con el que empezó la presidencia de Javier Milei llegó a la calle y, entonces, por más propuestas liberadoras, cuando pretenden instalar el tema en la calle, ahí el debate es otro. La actividad económica, el cierre de locales y fábricas y las dudas por el empleo pasaron a ser el reclamo cotidiano.

Y son estos temas los que impiden que los referentes de La Libertad Avanza armen sus conocidos encuentros en lugares promocionados con anterioridad, fundamentalmente en el conurbano bonaerense. Esta semana se vio un ejemplo vivo de esta dicotomía fue en Tres de Febrero, distrito donde se avanzó antes que en ningún otro lugar de la provincia con la teoría de “menos impuestos, más laburo”.

Juanes Osaba, el nuevo presidente del bloque legislativo de los diputados bonaerense. Al lado, Agustín Romo, vice de la Cámara y referente de Santiago Caputo.

En esta localidad, mientras se abre un parque industrial logístico en su zona norte, se observa una destrucción nada creativa de los empleos tradicionales como lo sucedido por el cierre de la panificadora La Perla, en Ciudadela, que despidió a treinta empleados.

La panificadora sufre, como muchas otras empresas del rubro y de otras actividades, la caída de las ventas. Entonces, si no hay actividad, no hay facturación, ni consumo y, de hecho, también se perjudica el municipio porque no cobra nada por el cierre. El círculo, en lugar de ser virtuoso, termina siendo vicioso.

Algo de esto también hablaron al inicio de esta semana dos dirigentes del PRO con funciones importantes tanto a nivel municipal como nacional. “El gobierno no anda bien y no quiere soltar nada”, inició su relato uno de ellos, preocupado porque apostó mucho de lo que tiene en favor de la suerte del actual proyecto presidencial, quedando a veces mal parado con sus aliados y amigos de toda la vida.