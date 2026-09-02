Hernán Lacunza en Mendoza: "No nos condenemos a elegir el menos malo de entrada"

El exministro de Economía de la Nación y dirigente del PRO Hernán Lacunza quiere competir por la Presidencia en 2027 y planteó la necesidad de que el espacio presente una propuesta propia, diferenciada de La Libertad Avanza. “Hay un espacio para hacer las cosas mejor, sin renegar de lo hecho y sin volver al pasado”, sostuvo en MDZ Club.

Durante su visita a Mendoza, donde mantuvo reuniones con productores, comerciantes e industriales, Lacunza explicó en la 105.5 FM MDZ Radio los motivos que lo llevaron a postularse.

“Creo que la próxima etapa requiere otro tipo de reformas, de eso se trata el progreso. De construir sobre lo hecho”, señaló. En ese sentido, resumió su mirada sobre la etapa actual del Gobierno nacional con una definición: “Había un Estado en ruinas, creo que la motosierra sirve para no construir sobre ruinas, que siempre es difícil, pero ahora llegó la hora del cemento”.

Lacunza sostuvo que entre sus prioridades aparecen “hacer obra pública, rediscutir la coparticipación con las provincias, ver cuál es el control de cada lugar en el Estado, los impuestos”, y consideró que existen “un montón de cosas que no se han hecho, por falta de oportunidad, o de pericia, o de acuerdos políticos”.

El exministro también vinculó su decisión de competir con una demanda social. “Uno puede ofrecer desde la política distintas alternativas, pero lo importante es que tenga eco en la población”, afirmó. “Por eso tampoco presto demasiada atención a cuál es la reacción de los políticos, sino cuál es la reacción de la población”.

Lacunza marcó diferencias con una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza

Consultado por el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza, Lacunza diferenció el acompañamiento legislativo de una eventual alianza electoral. “En la agenda legislativa, como oposición responsable, creo que el PRO ha acompañado lo que era mejor para los argentinos, y no ha acompañado lo que no estábamos de acuerdo”, explicó.

Sin embargo, rechazó que ambos espacios deban confluir necesariamente en una misma propuesta electoral. “Respecto a lo electoral del año que viene, creo lo contrario, somos una fuerza independiente. No hay cogobierno, no es una alianza”, afirmó.

“Yo represento lo contrario, creo que lo mejor para la ciudadanía, que es lo único que importa, es que haya otras voces, otras propuestas”, agregó. Para Lacunza, el sistema electoral permite que esas alternativas puedan converger posteriormente: “Hay primero unas primarias para que se ordene la oferta electoral con las más afines y las que no, hay una primera vuelta, y después hay un ballotage”.

En esa línea, cuestionó la idea de reducir la competencia electoral a dos alternativas. “No nos condenemos a elegir el menos malo de entrada, escuchemos todas las propuestas”, sostuvo, y agregó: “El que quiera reprimir eso, bueno, es porque tiene miedo de competir”.

El dirigente también defendió la existencia de distintas posiciones dentro del PRO. “Respeto al que dice otra cosa, porque quién soy yo para autorizar o no opiniones distintas”, señaló. Y concluyó: “Yo creo que cuanto más competencias y propuestas haya, mejor, que elijan”.

Durante su paso por Mendoza, Lacunza explicó que continuará recorriendo la provincia para conocer las demandas de distintos sectores. “Ahora vine a aprender, más que nada a empaparme de la realidad mendocina, de las necesidades, y bueno, y poder proyectar juntos un futuro nacional y provincial también, claro”, afirmó.

Consultado sobre la interna política mendocina, evitó anticipar respaldos. “No me voy a meter dentro de la interna de la provincia para el año que viene”, sostuvo.