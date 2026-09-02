Luis Caputo dijo que se "desloma" y aseguró que "en EE.UU. también hay gente que no llega a fin de mes"

El ministro de Economía, Luis Caputo , negó que la mayoría de los argentinos “no llegue a fin de mes” y aseguró que se está “deslomando” para que “este cambio continúe”. El funcionario, en rueda de prensa tras exponer en un evento libertario, dijo que “es injusto” generalizar en la afirmación de que la población afronta problemas económicos y recalcó que “dentro de dos años también va a haber gente que no va llegar a fin de mes”.

“En Estados Unidos hay gente que no llega a fin de mes. Entonces, no es un proceso que no vas a cambiar 100 años en uno. Entonces, en algún punto, yo tengoque lograr que esa gente que no llega a fin de mes sea cada vez menos. Y eso claramente se está logrando. Si vos ves el nivel de pobreza, bajó a la mitad”, destacó.

“Yo no puedo hacer magia, yo tengo que, digamos, lograr que cada vez esos argentinos sean menos, y tenemos que tratar de lograr y darle una oportunidad a los jóvenes. En los últimos 20 años, los jóvenes no tuvieron oportunidades, se fueron del país y el país se cayó a pedazos. Entonces, sabemos todos que ahí no hay que volver, y no vamos a volver ahí”, afirmó.

“Ahora, me decís, ¿esto da resultados? Digamos, todo esto vamos a hacer Suiza en un año. No, y nosotros nunca prometimos eso. Lo que estamos seguros es que este es el camino correcto. Estamos seguros nosotros, están seguros en el en el exterior, están seguros un montón de empresarios”, planteó “Toto”, que previamente cuestionó a los industriales.

Para Caputo, “lo importante es la perseverancia y el creer y el no desviarnos del camino”. “Si no nos desviamos del camino de acá, en los próximos 20 años, esto va a ser otro país, y eso es lo que tenemos que confiar todos, porque la realidad está a la vista”, añadió.

El impacto de los shocks internacionales y el respaldo del Tesoro estadounidense

“Hoy, si mirás los últimos veinte años, fuimos un desastre, y si mirás hacia dónde vamos hoy, es todo para bien. Vos fijate que estamos, termino con esto, pero, te digo, estamos atravesando dos shocks fuertísimos. Una guerra y una fuga de tasas. Imaginate esta misma situación hace tres años, con cinco puntos de déficit e importando energía. ¿Qué hubiera pasado con Argentina? Hubiera volado por el aire, y hoy, sin embargo, estamos en una situación estable, con la inflación bajando, con la economía creciendo, con las exportaciones en récord, no solo las exportaciones de minería. Recién mostraba todos los datos, por eso los datos son importantes”, consideró Caputo.

A su vez, se refirió a su reciente reunión con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent: “Hablé esencialmente del conflicto internacional, porque me parecía muy importante escuchar de primera mano cuáles eran los escenarios posibles, cuáles eran las implicancias que él veía para la economía, porque, como digo, estamos frente a shocks muy, muy importantes”.

“Por otro lado, tuve muchas conversaciones informales con él, y ellos siguen nuestra economía al igual que el Fondo, y no hay otra cosa más que elogios”, aseveró.